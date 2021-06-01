В ACA способны заплатить Хабибу 440 миллионов рублей за бой в лиге

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram заявил, что бойцы ACA представляли бы более грозную оппозицию для Хабиба, чем в UFC. А еще выразил готовность предложить любые деньги за бой «Орла» в «Ахмате».

«Готовы ли Хабибу заплатить 440 миллионов рублей и больше в ACA? Способность заплатить эти деньги есть. Возникает вопрос, насколько это целесообразно. В данном случае сам глава Республики об этом говорит. Конечно, лига будет готова эти деньги заплатить, потому что это громкое событие — прощальный бой Хабиба в лиге ACA. Это событие можно было преподнести очень громко», — рассказал Бадаев в новом выпуске шоу «ХукВам».