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19:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В ACA способны заплатить Хабибу 440 миллионов рублей за бой в лиге

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев уверен, что, если потребуется, лига сможет заплатить Хабибу Нурмагомедову такой же гонорар, как тот получил за бой против Джастина Гейджи: 6 миллионов долларов.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram заявил, что бойцы ACA представляли бы более грозную оппозицию для Хабиба, чем в UFC. А еще выразил готовность предложить любые деньги за бой «Орла» в «Ахмате».

«Готовы ли Хабибу заплатить 440 миллионов рублей и больше в ACA? Способность заплатить эти деньги есть. Возникает вопрос, насколько это целесообразно. В данном случае сам глава Республики об этом говорит. Конечно, лига будет готова эти деньги заплатить, потому что это громкое событие — прощальный бой Хабиба в лиге ACA. Это событие можно было преподнести очень громко», — рассказал Бадаев в новом выпуске шоу «ХукВам».

Хабиб завершил карьеру в октябре прошлого года с профессиональным рекордом 29−0.

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