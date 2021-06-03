Ударившего журналиста фаната ЦСКА нокаутировали в кулачном бою

«Я смотрел его бои, и он не казался мне таким крутым, — сказал Орлов после поражения. — Я особо не готовился — неделю пробухал, один раз на тренировку сходил. Думал, сделаю, че, думал, что боксерская техника у меня точно лучше. *** (блин), был план на бой — думал, перекрою его, встречу. *** (блин), не ожидал. Он кажется медленным по телевизору. А он прет как носорог. Мне говорили “*** (фигня), не парься”. А вы выйдите и подеритесь! Это *** (кошмар) внатуре. Он быстрый на самом деле. *** (очень) быстрый».