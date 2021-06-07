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13:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Фёдор Емельяненко объявил, что проведёт следующий бой в России

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, объявил, что следующий бой проведёт в России.

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Источник: РИА "Новости"
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«Я готовлюсь. Следующий бой — да, судя по тому, что говорит Скотт Кокер (президент Bellator. — Прим. “Чемпионата”), он будет в России», — рассказал Емельяненко на пресс-конференции.

Фёдор Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последний поединок состоялся в декабре 2019 года, соперником был американец Куинтон Джексон. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.

Также Фёдора Емельяненко выдвинули на важный пост в мировых смешанных единоборствах.

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