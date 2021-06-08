Президент мировой федерации MMA высказался о возможном участии Хабиба в Олимпиаде

Глава Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун заявил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов смог бы принять участие в Олимпийских играх — 2028 года, если бы ММА включили в программу соревнований.

Ранее Браун сообщал, что ММА могут войти в программу Игр-2028 года в качестве выставочного вида спорта.

«Хабиб на Олимпиаде? Он бы смог выступить. Да, у нас смогли бы выступать и профессионалы, и любители — это вопрос критериев. Посмотрим, на каком этапе вступления в олимпийскую семью мы будем в 2028 году» Керрит Браун Глава Международной фередации смешанных единоборств

Напомним, что после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

Фоторепортаж Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13−0.