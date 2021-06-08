Президент мировой федерации MMA высказался о возможном участии Хабиба в Олимпиаде
Смешанные единоборства могут войти в программу Олимпийских игр — 2028 года. Хабибу на тот момент будет 39 лет.
Смешанные единоборства могут войти в программу Олимпийских игр — 2028 года. Хабибу на тот момент будет 39 лет.
Глава Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун заявил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов смог бы принять участие в Олимпийских играх — 2028 года, если бы ММА включили в программу соревнований.
Ранее Браун сообщал, что ММА могут войти в программу Игр-2028 года в качестве выставочного вида спорта.
«Хабиб на Олимпиаде? Он бы смог выступить. Да, у нас смогли бы выступать и профессионалы, и любители — это вопрос критериев. Посмотрим, на каком этапе вступления в олимпийскую семью мы будем в 2028 году»
Напомним, что после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».
В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13−0.
В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в