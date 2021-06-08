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13:03 (мск), источник: Газета.Ру

Президент мировой федерации MMA высказался о возможном участии Хабиба в Олимпиаде

Смешанные единоборства могут войти в программу Олимпийских игр — 2028 года. Хабибу на тот момент будет 39 лет.

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Источник: РИА "Новости"

Глава Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) Керрит Браун заявил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов смог бы принять участие в Олимпийских играх — 2028 года, если бы ММА включили в программу соревнований.

Ранее Браун сообщал, что ММА могут войти в программу Игр-2028 года в качестве выставочного вида спорта.

«Хабиб на Олимпиаде? Он бы смог выступить. Да, у нас смогли бы выступать и профессионалы, и любители — это вопрос критериев. Посмотрим, на каком этапе вступления в олимпийскую семью мы будем в 2028 году»
Керрит Браун
Глава Международной фередации смешанных единоборств

Напомним, что после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

Фоторепортаж
Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13−0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

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