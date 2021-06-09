Текущие события
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Израиль
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
ОТ
23
Футбол. Сборные
10.06
США
Коста-Рика
Хоккей. НХЛ
01:30
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
02
Футбол. Сборные
8.06
Франция
Болгария
30
Хоккей. НХЛ
10.06
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Все события
Фоторепортажи
31Канадцы отправили сборную России домой
21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
12:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпионка UFC Аманда Нуньес вызвала на бой Ким Кардашьян после слов Даны Уайта

Действующая чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес бросила вызов американской звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.

Наверх
Источник: AP 2021

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что бой Нуньес с Кардашьян стал бы большим событием.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Нуньес защитила титул чемпионки UFC в легчайшем весе, победив Андерсон

«Эй, Ким, давай сделаем это. Ржу, Нуньес против Кардашьян», — написала Нуньес в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему изображению.

33-летняя Аманда Нуньес выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последний поединок бразильская спортсменка провела в марте 2021 года, победив представительницу Австралии Меган Андерсон в первом раунде.

Всего на счету Аманды 25 боёв в MMA, в которых она одержала 21 победу и потерпела четыре поражения.

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главный фаворит Кубка Стэнли оказался в шаге от вылета
Медведев объяснил свое поражение в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
«Мы не встанем на колено». Евро не начался, скандалы уже гремят
Мбаппе рассказал, что ему предложили перейти в топ-клуб
Русские герои Америки: «Тампа» в двух шагах от чемпионства
Тренер сборной Украины назвал задачу на Евро-2020
В Москве построят ледовую арену Навки и академию хоккея Овечкина
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь