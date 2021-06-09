Дэйна Уайт назвал трех будущих звезд UFC: «Намаюнас, Ортега и Усман»

«Роуз Намаюнас стала большой звездой после последнего боя. Она выглядела потрясающе — люди ее обожают. Если она продолжит побеждать и будет удерживать чемпионский пояс пару лет, то, думаю, станет большой PPV-звездой.

Брайан Ортега тоже может стать генератором больших продаж, если станет чемпионом. Третьим назову Камару Усмана, хотя многие будут над этим смеяться. Люди ненавидят его по каким-то причинам. Если Усман продолжит побеждать так, как делает сейчас, он станет большой PPV-звездой", — считает Уайт.