Дэйна Уайт назвал трех будущих звезд UFC: «Намаюнас, Ортега и Усман»
Президент UFC Дэйна Уайт выделил трех будущих звезд промоушена.
Президент UFC Дэйна Уайт выделил трех будущих звезд промоушена.
«Роуз Намаюнас стала большой звездой после последнего боя. Она выглядела потрясающе — люди ее обожают. Если она продолжит побеждать и будет удерживать чемпионский пояс пару лет, то, думаю, станет большой
Брайан Ортега тоже может стать генератором больших продаж, если станет чемпионом. Третьим назову Камару Усмана, хотя многие будут над этим смеяться. Люди ненавидят его по