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11:50 (мск), источник: Sports.Ru

Дэйна Уайт назвал трех будущих звезд UFC: «Намаюнас, Ортега и Усман»

Президент UFC Дэйна Уайт выделил трех будущих звезд промоушена.

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Источник: AP 2021
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«Роуз Намаюнас стала большой звездой после последнего боя. Она выглядела потрясающе — люди ее обожают. Если она продолжит побеждать и будет удерживать чемпионский пояс пару лет, то, думаю, станет большой PPV-звездой.

Брайан Ортега тоже может стать генератором больших продаж, если станет чемпионом. Третьим назову Камару Усмана, хотя многие будут над этим смеяться. Люди ненавидят его по каким-то причинам. Если Усман продолжит побеждать так, как делает сейчас, он станет большой PPV-звездой", — считает Уайт.

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