Бывший чемпион UFC Вердум приостановил выступления из-за отека мозга

«Я скрыл много травм, чтобы иметь возможность сражаться, когда мне было 20 лет, но теперь мне нужно расставить приоритеты в своем здоровье и слушать врача. Я хочу иметь возможность наслаждаться жизнью рядом со своими дочерьми и видеть, как они растут, и это правильно в данный момент. Я в порядке и скоро смогу вернуться к тренировкам», — говорится в заявлении Вердума.