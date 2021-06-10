Бывший чемпион UFC Вердум приостановил выступления из-за отека мозга
Фабрисиу Вердум объяснил, почему он отказался от боя с Брэндоном Сэйлзом, который был запланирован на 25 июня.
Фабрисиу Вердум объяснил, почему он отказался от боя с Брэндоном Сэйлзом, который был запланирован на 25 июня.
Согласно заявлению, опубликованному Райссой Куссамой,
Как было отмечено, повреждение мозга бойца произошло в области части головы, связанной с височными долями, которые отвечают за обработку слуховой информации, воспоминаний, эмоций и определенных частей зрительного восприятия.
«Я скрыл много травм, чтобы иметь возможность сражаться, когда мне было 20 лет, но теперь мне нужно расставить приоритеты в своем здоровье и слушать врача. Я хочу иметь возможность наслаждаться жизнью рядом со своими дочерьми и видеть, как они растут, и это правильно в данный момент. Я в порядке и скоро смогу вернуться к тренировкам», — говорится в заявлении Вердума.