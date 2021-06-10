Стало известно, кто может стать следующим соперником Федора Емельяненко
Соперником легенды ММА Федора Емельяненко по следующему бою может стать американец Мэтт Митрион.
Соперником легенды ММА Федора Емельяненко по следующему бою может стать американец Мэтт Митрион.
Ранее 44-летний Емельяненко рассказал, что предложил организации свои варианты соперников для следующего боя.
Да, Федор прислал нам свои предпочтения по сопернику. Он прислал пять вариантов. Конечно, я понимаю, что он хотел бы провести реванш с
кем-тоиз тех, кому проиграл. В том числе он хотел бы провести бой против Митриона.
Емельяненко проиграл Митриону нокаутом в июне 2017 года. Россиянин провел последний поединок в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона.