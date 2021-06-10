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11:16 (мск), источник: Sport24

Стало известно, кто может стать следующим соперником Федора Емельяненко

Соперником легенды ММА Федора Емельяненко по следующему бою может стать американец Мэтт Митрион.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее 44-летний Емельяненко рассказал, что предложил организации свои варианты соперников для следующего боя.

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Да, Федор прислал нам свои предпочтения по сопернику. Он прислал пять вариантов. Конечно, я понимаю, что он хотел бы провести реванш с кем-то из тех, кому проиграл. В том числе он хотел бы провести бой против Митриона.
Скотт Кокер
президент Bellator

Емельяненко проиграл Митриону нокаутом в июне 2017 года. Россиянин провел последний поединок в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона.

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