Стало известно, кто может стать следующим соперником Федора Емельяненко

Да, Федор прислал нам свои предпочтения по сопернику. Он прислал пять вариантов. Конечно, я понимаю, что он хотел бы провести реванш с кем-то из тех, кому проиграл. В том числе он хотел бы провести бой против Митриона.

Скотт Кокер президент Bellator