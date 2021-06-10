Дэйна Уайт: «Победитель боя Эдвардс — Диаз станет следующим претендентом на пояс в полусреднем весе после Ковингтона»
Президент UFC Дэйна Уайт назвал следующего претендента на пояс в полусреднем весе, которым владеет Камару Усман.
Президент UFC Дэйна Уайт назвал следующего претендента на пояс в полусреднем весе, которым владеет Камару Усман.
«Колби Ковингтон — претендент номер один. Камару хотел еще раз подраться с Хорхе Масвидалем, и мы пошли ему на уступки. Теперь очередь Колби.
Бой между Усманом и Ковингтоном — один из лучших, который я
Что касается боя между Леоном Эдвардсом и Нейтом Диазом, то его победитель станет следующим претендентом после Ковингтона", — сказал Уайт.
Бой Диаз — Эдвардс состоится 13 июня на UFC 263.