Дэйна Уайт: «Победитель боя Эдвардс — Диаз станет следующим претендентом на пояс в полусреднем весе после Ковингтона»

«Колби Ковингтон — претендент номер один. Камару хотел еще раз подраться с Хорхе Масвидалем, и мы пошли ему на уступки. Теперь очередь Колби.

Бой между Усманом и Ковингтоном — один из лучших, который я когда-либо видел в своей жизни. Так что Колби следующий в очереди.

Что касается боя между Леоном Эдвардсом и Нейтом Диазом, то его победитель станет следующим претендентом после Ковингтона", — сказал Уайт.

Бой Диаз — Эдвардс состоится 13 июня на UFC 263.