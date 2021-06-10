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12:18 (мск), источник: Sports.Ru

Дэйна Уайт: «Победитель боя Эдвардс — Диаз станет следующим претендентом на пояс в полусреднем весе после Ковингтона»

Президент UFC Дэйна Уайт назвал следующего претендента на пояс в полусреднем весе, которым владеет Камару Усман.

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Источник: AP 2021
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«Колби Ковингтон — претендент номер один. Камару хотел еще раз подраться с Хорхе Масвидалем, и мы пошли ему на уступки. Теперь очередь Колби.

Бой между Усманом и Ковингтоном — один из лучших, который я когда-либо видел в своей жизни. Так что Колби следующий в очереди.

Что касается боя между Леоном Эдвардсом и Нейтом Диазом, то его победитель станет следующим претендентом после Ковингтона", — сказал Уайт.

Бой Диаз — Эдвардс состоится 13 июня на UFC 263.

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