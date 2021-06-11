Рамзан Кадыров высказался об Александре Емельяненко

«Где Александр Емельяненко? Дома, наверное, тренируется. Он же должен выйти на ринг», — сказал Кадыров.

«Бой с Александром Емельяненко? Мы провели спарринг, и нам хватило. Боя не будет. Я не спортсмен. Я стараюсь, еле-еле, физкультурой заниматься. Спортом не получается. Старый уже», — отметил глава Чечни.