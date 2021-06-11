Реванши в титульных боях, возвращение Нейта Диаза и проспекта казахстанского менеджера. Что смотреть на UFC 263?

В ночь на воскресенье, 13 июня, в Глендейле (Аризона, США) состоится номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 263. Событие включит в себя 14 поединков, главными из которых станут бои-реванши с участием чемпионов в наилегчайшем и среднем весе.

Турнир будет разделен на три части — ранний предварительный, предварительный и главный кард. В первой части будет пять поединков, во второй — четыре, а в главной — еще пять.

Два боя за девять дней: устрашающий нокаутер ворвался в UFC

Стоит обратить внимание на четвертый бой раннего предварительного карда, где встретятся американские легковесы — Мэтт Фревола (8−2−1) и Терранс Маккинни (10−3). 31-летнего Фреволу заядлые фанаты UFC должны знать, он выступает в промоушене с 2018 года и уже провел пять боев. В январе текущего года он проиграл единогласным решением судей Арману Царукяну (16−2), бойцу казахстанского менеджера Саята Абдрахманова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CP310RbnozE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CP310RbnozE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Но не менее интересно будет понаблюдать за 26-летним Маккинни, который проведет первый бой в UFC. Дело в том, что это уже четвертый поединок для него в 2021 году. Сезон-2019 он завершил с двумя поражениями кряду, после чего пропустил весь 2020 год. Но это пошло ему на пользу. В марте он за 16 секунд нокаутировал Дедрека Сандерса (3−3) на турнире лиги SHP, в апреле — за 17 секунд финишировал Луиса Антонио (10−5) на ивенте промоушена LFA, а на прошлой неделе, 4 июня, за 77 секунд расправился с Майклом Иризарри (11−4).

Теперь, спустя менее, чем десять дней, Терранс вновь выйдет в клетку, чтобы дебютировать в UFC. Нокаутер будет предельно мотивирован, чтобы взять ярчайший старт на крупнейшей площадке в мировом ММА.

Непобежденный проспект казахстанского менеджера идет за очередным успехом

Предварительный кард турнира откроет поединок в полулегком весе между россиянином Мовсаром Евлоевым (14−0) и канадцем Хакимом Даводу (12−1−1). Интересы Евлоева представляет казахстанский менеджер Абдрахманов. В UFC на счету 27-летнего файтера из Ингушетии четыре победы в четырех боях. В январе он раздельным решением одолел Ника Ленца (30−12−2−1).

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Его противником будет крепкий Даводу. 29-летний нокаутер идет на серии из пяти побед подряд. Свое единственное поражение он потерпел в дебюте в UFC, проиграв техническим сабмишеном Дэнни Генри (12−4). С тех пор он огорчил пятерых оппонентов, последним из которых был россиянин Зубайра Тухугов (19−5−1). Его Хаким победил раздельным решением в сентябре 2020 года.

Битва топового полусредневеса и грозного любимца публики

Третий номер полусреднего веса англичанин Леон Эдвардс (18−3−0−1) собирается продлить свою беспроигрышную серию до девяти боев, чтобы стать следующим претендентом на пояс в весе казахстанца Шавката Рахмонова (13−0). 29-летний файтер не проигрывает с декабря 2015 года, когда он уступил решением нынешнему чемпиону Камару Усману (19−1). Последняя схватка с участием Эдвардса была признана несостоявшейся из-за невозможности продолжать бой после тычка в глаз со стороны англичанина. Это случилось в марте в бою с Белалом Мухаммадом (18−3−0−1).

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Его соперником будет один из самых популярных бойцов UFC Нейт Диаз (20−12). 36-летний ветеран дважды выступал в 2019 году, когда победил Энтони Петтиса (24−11) и проиграл Хорхе Масвидалю (35−15). Простой составляет уже более полутора лет. Но не будем забывать, что до августа 2019 он не бился три года. Длительный перерыв начался после двух исторических поединков против Конора МакГрегора (22−5).

Титульный реванш

Спустя ровно полгода реванш проведут два лучших представителя наилегчайшего веса — действующий чемпион из Бразилии Дейвесон Фигейредо (20−1−1) и претендент номер один из Мексики Брэндон Морено (18−5−2). В декабре 2020 года их поединок завершился вничью после 25 минут бескомпромиссной рубки.

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Беспроигрышная серия 33-летнего Фигейредо составляет шесть боев, он не проигрывал с марта 2019 года, когда уступил решением соотечественнику Жуссьеру Формиге (23−8). 27-летний Морено также не проигрывает шесть боев подряд — четыре победы и два ничейных исхода. Последняя неудача произошла в мае 2018 года. Несмотря на пять поражений, Брэндона еще никому не удавалось финишировать.

Реванш спустя три года, только теперь уже на вершине

В главном бою вечера чемпион среднего веса Исраэль Адесанья (20−1) будет защищать свой пояс против итальянского претендента Марвина Веттори (17−4). Это будет второй поединок между ними, а первый прошел в апреле 2018 года. Тогда никто из них еще и близко не был чемпионом, а Адесанья победил раздельным решением судей.

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С тех пор личная неприязнь друг к другу у них только усиливалась. И вот, спустя три с лишним года, они вновь сойдутся в октагоне. В марте Исраэль потерпел первое поражение в карьере, проиграв решением чемпиону полутяжелого веса Яну Блаховичу (28−8). Тогда «Иззи» рискнул, поднявшись на одну весовую категорию выше, чтобы завоевать второй пояс. Но поход не увенчался успехом.

Веттори после поражения от Адесаньи одержал пять побед, но лишь одна из них была досрочной. В рейтинге претендентов он занимает третье место. В апреле он достаточно уверенно разобрался с Кевином Холландом (21−7).



Полностью кард ивента выглядит следующим образом:

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CP0dEW4LlRk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CP0dEW4LlRk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CP0dEW4LlRk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by UFC Russia (@ufcrussia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

* — одно изменение: вместо Камачо на замену вышел Маккинни.