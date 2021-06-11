Кадыров отказался драться с Нурмагомедовым

Спикер заметил, что и он, и звезда ММА в настоящий момент далеки от спорта.

«С Хабибом в октагон? Нет. Он же чемпион, у нас разные весовые категории. Нурмагомедов сейчас бизнесом занимается, завершил карьеру. А я занимаюсь хозяйственными делами. Пусть спортсмены выходят на ковер, в клетку», — заявил Кадыров в прямом эфире Instagram-аккаунта ЧГТРК «Грозный».