Кадыров отказался драться с Нурмагомедовым
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не готов разделить клетку с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не готов разделить клетку с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Спикер заметил, что и он, и звезда ММА в настоящий момент далеки от спорта.
«С Хабибом в октагон? Нет. Он же чемпион, у нас разные весовые категории. Нурмагомедов сейчас бизнесом занимается, завершил карьеру. А я занимаюсь хозяйственными делами. Пусть спортсмены выходят на ковер, в клетку», — заявил Кадыров в прямом эфире
Напомним, что об окончательном уходе непобежденного