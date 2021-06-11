Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Турция
Италия
Футбол. Сборные
12.06
Мексика
Гондурас
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
63
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Уэльс
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Дания
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Бельгия
Россия
Все события
Фоторепортажи
20Головин помог Симоняну, Дзюба веселил болельщиков и игроков сборной России
10За ними будущее футбола. Самые молодые игроки Евро-2020
18:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кадыров отказался драться с Нурмагомедовым

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не готов разделить клетку с бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Спикер заметил, что и он, и звезда ММА в настоящий момент далеки от спорта.

«С Хабибом в октагон? Нет. Он же чемпион, у нас разные весовые категории. Нурмагомедов сейчас бизнесом занимается, завершил карьеру. А я занимаюсь хозяйственными делами. Пусть спортсмены выходят на ковер, в клетку», — заявил Кадыров в прямом эфире Instagram-аккаунта ЧГТРК «Грозный».

Напомним, что об окончательном уходе непобежденного экс-чемпиона UFC (29−0) стало известно в марте 2021 года.

 Самая красивая легкоатлетка мира вновь восхитила подписчиков
'С Днем блондинок': Клишина опубликовала соблазнительное фото в бассейне
Возрастное ограничение 18+
Скандал в сборной Франции: Мбаппе обиделся на Жиру после критики
Дацик вновь победил Дижона и потребовал «настоящего Тайсона»
Президент УЕФА: Надеюсь, обойдемся без переносов матчей Евро
Кто-нибудь остановит «Тампу» Кучерова? Интриги Кубка Стэнли
Нападающий «Ахмата» стал игроком «Краснодара»
Двукратная олимпийская чемпионка по боксу дебютировала в ММА
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь