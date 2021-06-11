Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Турция
Италия
Футбол. Сборные
12.06
Мексика
Гондурас
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
63
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Уэльс
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Дания
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Бельгия
Россия
Все события
Фоторепортажи
20Головин помог Симоняну, Дзюба веселил болельщиков и игроков сборной России
10За ними будущее футбола. Самые молодые игроки Евро-2020
19:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Двукратная олимпийская чемпионка по боксу дебютировала в ММА. Как это было

Кларесса Шилдс могла проиграть, но в итоге победила ТКО.

Наверх

В ночь на 11 июня в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) прошел очередной турнир PFL. В главном бою вечера Кларесса Шилдс дебютировала в ММА поединком против Британи Элкин.

Неспроста к Шилдс приковано большое внимание. 26-летняя американка — двукратная олимпийская чемпионка по боксу (2012, 2016) и чемпионка мира среди профи в нескольких весовых категориях.

К первому бою в клетке она готовилась в JacksonWink MMA в Альбукерке — то есть в кузнице чемпионов и высококлассных бойцов, как, например, Джон Джонс и Холли Холм.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сложно найти более подходящего соперника для дебюта, чем Британи Элкин. 35-летняя американка не дралась два с половиной года, а ее статистика до встречи с чемпионкой Олимпийских игр состояла из трех побед и шести поражений. Однако нужно отдать ей должное — опыт в джиу-джитсу и борьбе едва не принес ей победу. Но обо всем по порядку.

Явное преимущество в ударной технике, разумеется, было на стороне Шилдс. С первых секунд боя она превосходила оппонентку в этом аспекте. Элкин, поняв, что в стойке ей ничего не светит, рванула вперед и сумела перевести дебютантку на настил. В конце первой пятиминутки Британи оказалась в позиции фул-маунт, из которой начала накидывать шквал не самых увесистых, но ощутимых ударов. Казалось, что рефери вот-вот вмешается и остановит встречу, но Шилдс чудом выжила.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором раунде Шилдс продолжила развивать успех в стойке, успешно проводя комбинационные атаки по всем этажам. Элкин вновь пришлось вспомнить борьбу и оформить тейкдаун, но никаких дивидендов извлечь она не смогла. На последней минуте раунда Элкин вышла на рычаг локтя, но не смогла его плотно зафиксировать и отпустила руку соперницы. За это она поплатилась: Шилдс нанесла несколько плотных ударов из граунд-энд-паунд.

В третьем раунде Британи отчаянно пыталась перевести бой на землю, но боксерша умело отзащищалась. Более того, она смогла занять доминирующую позицию, из которой начала разбивать соперницу. На отметке 1:44 финальной пятиминутки рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут в пользу Шилдс.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я понимала, что передо мной непростая задача, — говорит Шилдс в интервью после боя. — По этой причине я находилась семь месяцев в Альбукерке [в зале JacksonWink MMA], долго не была дома. Знала, что будет тяжело. Моя соперница — настоящий ветеран ММА. А я новенькая в этом спорте, ведь занимаюсь им 7 месяцев, а она — 12 лет. Опыт был на ее стороне».

«Я чувствовала, что проигрываю, — призналась Шилдс. — Но я знала, что впереди достаточно времени. В третьем раунде я полностью выложилась. Понимала, что бой по правилам ММА будет полностью отличаться от бокса. Главным для меня было просто войти в клетку, перебороть страх и сделать все возможное для победы».

Во время загрузки произошла ошибка.

Что мы имеем в итоге? Пусть не самое лучшее выступление, но однозначно успешный дебют. Говорить о чемпионских поясах пока рано, но Шилдс прошла тест. Первый бой — это всегда волнительно, этот факт не мог не сказаться. Работа над ошибками наверняка будет проделана, для этого у Кларессы есть все: начиная от тренерского штаба, заканчивая обилием опытных спарринг-партнеров.

Даже если у Шилдс ничего не получится в ММА, для нее все еще открыты двери к боксу, где ей принадлежат пояса WBC, WBA WBO, IBF и The Ring. В бою с Элкин она же показала такую боксерскую технику, какой в женских ММА нет ни у кого.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда следующий бой Шилдс — пока неизвестно. В женском Гран-при PFL-2021 она не участвует. Гран-при проходит в очень тяжелой для женских ММА весовой категории — до 70,3 кг. Например, в UFC такого женского дивизиона нет — просто потому, что его сложно наполнить девушками-бойцами с таким весом и с достойными боевыми навыками. Там даже в категории до 65,8 острый недобор. В PFL же, очевидно, такой дивизион создали из-за другой двукратной олимпийской чемпионки — дзюдоистки Кайлы Харрисон, которая в ММА сметает всех на своем пути (9−0). Сметет ли Шилдс? Сейчас — да. Но посмотрим, что будет через год.

 Зарема Салихова: «Клянусь, что не буду выкладывать видео своих тренировок. Я на 10 лет моложе»
Что будет, если есть черешню каждый день
Скандал в сборной Франции: Мбаппе обиделся на Жиру после критики
Дацик вновь победил Дижона и потребовал «настоящего Тайсона»
Президент УЕФА: Надеюсь, обойдемся без переносов матчей Евро
Рамзан Кадыров порассуждал о возможности боя с Хабибом
Кто-нибудь остановит «Тампу» Кучерова? Интриги Кубка Стэнли
Нападающий «Ахмата» стал игроком «Краснодара»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь