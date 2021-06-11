Двукратная олимпийская чемпионка по боксу дебютировала в ММА. Как это было
Кларесса Шилдс могла проиграть, но в итоге победила ТКО.
Кларесса Шилдс могла проиграть, но в итоге победила ТКО.
В ночь на 11 июня в
Неспроста к Шилдс приковано большое внимание. 26-летняя американка — двукратная олимпийская чемпионка по боксу (2012, 2016) и чемпионка мира среди профи в нескольких весовых категориях.
К первому бою в клетке она готовилась в JacksonWink MMA в Альбукерке — то есть в кузнице чемпионов и высококлассных бойцов, как, например, Джон Джонс и Холли Холм.
Сложно найти более подходящего соперника для дебюта, чем Британи Элкин. 35-летняя американка не дралась два с половиной года, а ее статистика до встречи с чемпионкой Олимпийских игр состояла из трех побед и шести поражений. Однако нужно отдать ей должное — опыт в
Явное преимущество в ударной технике, разумеется, было на стороне Шилдс. С первых секунд боя она превосходила оппонентку в этом аспекте. Элкин, поняв, что в стойке ей ничего не светит, рванула вперед и сумела перевести дебютантку на настил. В конце первой пятиминутки Британи оказалась в позиции
Во втором раунде Шилдс продолжила развивать успех в стойке, успешно проводя комбинационные атаки по всем этажам. Элкин вновь пришлось вспомнить борьбу и оформить тейкдаун, но никаких дивидендов извлечь она не смогла. На последней минуте раунда Элкин вышла на рычаг локтя, но не смогла его плотно зафиксировать и отпустила руку соперницы. За это она поплатилась: Шилдс нанесла несколько плотных ударов из
В третьем раунде Британи отчаянно пыталась перевести бой на землю, но боксерша умело отзащищалась. Более того, она смогла занять доминирующую позицию, из которой начала разбивать соперницу. На отметке 1:44 финальной пятиминутки рефери остановил бой, зафиксировав технический нокаут в пользу Шилдс.
«Я понимала, что передо мной непростая задача, — говорит Шилдс в интервью после боя. — По этой причине я находилась семь месяцев в Альбукерке [в зале JacksonWink MMA], долго не была дома. Знала, что будет тяжело. Моя соперница — настоящий ветеран ММА. А я новенькая в этом спорте, ведь занимаюсь им 7 месяцев, а она — 12 лет. Опыт был на ее стороне».
«Я чувствовала, что проигрываю, — призналась Шилдс. — Но я знала, что впереди достаточно времени. В третьем раунде я полностью выложилась. Понимала, что бой по правилам ММА будет полностью отличаться от бокса. Главным для меня было просто войти в клетку, перебороть страх и сделать все возможное для победы».
Что мы имеем в итоге? Пусть не самое лучшее выступление, но однозначно успешный дебют. Говорить о чемпионских поясах пока рано, но Шилдс прошла тест. Первый бой — это всегда волнительно, этот факт не мог не сказаться. Работа над ошибками наверняка будет проделана, для этого у Кларессы есть все: начиная от тренерского штаба, заканчивая обилием опытных
Даже если у Шилдс ничего не получится в ММА, для нее все еще открыты двери к боксу, где ей принадлежат пояса WBC, WBA WBO, IBF и The Ring. В бою с Элкин она же показала такую боксерскую технику, какой в женских ММА нет ни у кого.
Когда следующий бой Шилдс — пока неизвестно. В женском