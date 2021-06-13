Удивительный дебют — нокаут за 7 секунд. Американский боец установил рекорд UFC. Видео
Терренс Маккинни демонстрирует феноменальную скорострельность. Четыре победы за 112 секунд!
Терренс Маккинни демонстрирует феноменальную скорострельность. Четыре победы за 112 секунд!
В Глендейле (штат Аризона, США) на арене Gila River проходил турнир UFC 263. В главном событии Исраэль Адесанья защищал чемпионский пояс в среднем весе от посягательств Марвина Веттори. Уже закончил свой поединок россиянин Мовсар Евлоев, добывший победу над канадцем Хакимом Даводу.
Случился и рекордный результат. В ранних прелимах американец Терренс Маккинни за семь секунд нокаутировал своего соотечественника Мэтта Фреволу. В лёгком весе за всю историю UFC ещё никому не удавалось так быстро финишировать своего соперника. Всё произошло буквально мгновенно.
Бойцы поприветствовали друг друга традиционным касанием кулаков, а спустя две секунды после шикарной двойки Фревола уже лежал на настиле. Маккинни работает в стойке левши, что и привело к столь неожиданной и быстрой развязке. Мэтт пропустил прямой с правой, после чего был добит рабочей левой. Бой можно было остановить и на пару секунд раньше, но так говорят про все молниеносные нокауты.
Достижение Терренса поистине феноменальное. Начнём с того, что этот парень провёл уже четвёртый бой в 2021 году. И во всех одержал победы. Последний поединок Терренса состоялся 4 (!) июня в LFC, а уже 12-го вышел на ультракоротком уведомлении в UFC. Фрэнк Камачо снялся с боя, и Маккинни в экстренном порядке закрыл этот пробел.
Это была вторая попытка американца пробиться в лигу Даны Уайта. В октябре 2019 года он проиграл в Претендентской серии сабмишеном Шону Вудсону. И вот куда более успешный заход в элиту ММА. Начать карьеру в UFC с такого невероятного дебюта — мечта каждого. И, судя по всему, у Терренса большое будущее.
По крайней мере, следить за ним будет интересно, ведь все четыре последних боя он закончил нокаутом в первом раунде. Ну и самое крутое в рекорде этого парня — что он ни единого своего поединка не доводил до судейского решения. Побеждал ли, проигрывал — всегда досрочно. Любопытно, что нокаут за 7 секунд случился в жизни Маккинни не впервые. В феврале 2019 года Терренс добыл победу за 7 секунд в региональном американском промоушене xciteFight Conquest of the Cage.
Игорь Брагин