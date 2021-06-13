Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Англия
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Австрия
Македония
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Нидерланды
Украина
Хоккей. НХЛ
22:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Сборные
02:30
Мексика
Гондурас
00
Футбол. Чемпионат Европы
12.06
Бельгия
Россия
30
Все события
Фоторепортажи
16Министр спорта, Тутберидзе и автобус на Евро-2020: тренировка сборной в Новогорске
20Головин помог Симоняну, Дзюба веселил болельщиков и игроков сборной России
12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Удивительный дебют — нокаут за 7 секунд. Американский боец установил рекорд UFC. Видео

Терренс Маккинни демонстрирует феноменальную скорострельность. Четыре победы за 112 секунд!

Наверх

В Глендейле (штат Аризона, США) на арене Gila River проходил турнир UFC 263. В главном событии Исраэль Адесанья защищал чемпионский пояс в среднем весе от посягательств Марвина Веттори. Уже закончил свой поединок россиянин Мовсар Евлоев, добывший победу над канадцем Хакимом Даводу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Случился и рекордный результат. В ранних прелимах американец Терренс Маккинни за семь секунд нокаутировал своего соотечественника Мэтта Фреволу. В лёгком весе за всю историю UFC ещё никому не удавалось так быстро финишировать своего соперника. Всё произошло буквально мгновенно.

Бойцы поприветствовали друг друга традиционным касанием кулаков, а спустя две секунды после шикарной двойки Фревола уже лежал на настиле. Маккинни работает в стойке левши, что и привело к столь неожиданной и быстрой развязке. Мэтт пропустил прямой с правой, после чего был добит рабочей левой. Бой можно было остановить и на пару секунд раньше, но так говорят про все молниеносные нокауты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Достижение Терренса поистине феноменальное. Начнём с того, что этот парень провёл уже четвёртый бой в 2021 году. И во всех одержал победы. Последний поединок Терренса состоялся 4 (!) июня в LFC, а уже 12-го вышел на ультракоротком уведомлении в UFC. Фрэнк Камачо снялся с боя, и Маккинни в экстренном порядке закрыл этот пробел.

Читайте также
Адесанья победил Веттори и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе

Это была вторая попытка американца пробиться в лигу Даны Уайта. В октябре 2019 года он проиграл в Претендентской серии сабмишеном Шону Вудсону. И вот куда более успешный заход в элиту ММА. Начать карьеру в UFC с такого невероятного дебюта — мечта каждого. И, судя по всему, у Терренса большое будущее.

По крайней мере, следить за ним будет интересно, ведь все четыре последних боя он закончил нокаутом в первом раунде. Ну и самое крутое в рекорде этого парня — что он ни единого своего поединка не доводил до судейского решения. Побеждал ли, проигрывал — всегда досрочно. Любопытно, что нокаут за 7 секунд случился в жизни Маккинни не впервые. В феврале 2019 года Терренс добыл победу за 7 секунд в региональном американском промоушене xciteFight Conquest of the Cage.

Игорь Брагин

Читайте также
 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
СМИ Бельгии: 25 тысяч глупых россиян освистали бельгийцев
Жена Семенова резко ответила на критику после матча с Бельгией
Врач сборной Дании рассказал, как спасали Кристиана Эриксена
Артем Дзюба: Думали, спокойно можем сыграть с Бельгией вничью
Геннадий Орлов: Почему Семенов играл? Где Миранчук в старте?
Экс-игрок сборной РФ претендует на пост главного тренера в НБА
В фигурном катании парад признаний: сразу 4 каминг-аута за день
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь