Дэйна Уайт: «Сделаем реванш Адесанья — Уиттакер как можно скорее»

«Адесанья до боя с Веттори сказал, хочет драться в октябре. Он еще не успел подраться, но уже говорит о будущих боях. Мне это нравится. Для нас Адесанья стал реально крутым чемпионом. Так что мы сделаем реванш Адесанья — Уиттакер как можно скорее», — сказал Уайт.