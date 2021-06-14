Дэйна Уайт: «Сделаем реванш Адесанья — Уиттакер как можно скорее»
Президент UFC Дэйна Уайт подвердил, что
Президент UFC Дэйна Уайт подвердил, что
«Адесанья до боя с Веттори сказал, хочет драться в октябре. Он еще не успел подраться, но уже говорит о будущих боях. Мне это нравится. Для нас Адесанья стал реально крутым чемпионом. Так что мы сделаем реванш Адесанья — Уиттакер как можно скорее», — сказал Уайт.
На UFC 243 Исраэль нокаутировал Уитаккера во втором раунде, став чемпионом промоушена.
Адесанья посвятил победу на UFC 263 убитому другу и вызвал на бой Уиттакера. Уиттакер ответил на вызов Адесаньи: «Отдохни пока, скоро увидимся».