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12:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Гэтжи отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры

В социальных сетях появились слухи, согласно которым бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи задумывается о завершении карьеры.

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Источник: AP 2021

О мыслях американского бойца сообщил один из пользователей «Твиттера», выложивший переписку со спарринг-партнёром Джастина Райаном Шарлебуа.

В переписке Райан утверждает, что Гэтжи расстроен позицией UFC. Так, Джастин якобы хотел побыстрее вернуться в октагон после поражения в поединке с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2020 года, но UFC пока не организовал для него новый бой. В связи с этим американский боец раздумывает о завершении карьеры.

«Это абсолютная чушь. Я ещё очень далёк от завершения. Думаю, что парень, выложивший эту переписку, всё подделал», — написал Гэтжи в своём «твиттере».

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Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Гэтжи. Отметим, что бой с Джастином стал последним в карьере Нурмагомедова, который сразу объявил об уходе.

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