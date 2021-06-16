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11:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ужас». Подписчики оценили свежее фото А. Емельяненко

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, опубликовал в «Инстаграме» новую фотографию.

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Источник: РИА "Новости"

«Здрасьте, здрасьте, люди добрые!» — подписал он фото. Ранее Емельяненко часто обращался к подписчикам, используя эту фразу.

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Вот что написали подписчики в комментариях:

  • «Ужас».
  • «Чё-то Саня всё так же выглядит».
  • «Формы как не было, так и не будет».
  • «Ну ты ему привёз-то пивасика с утра?»
  • «Бедолага, бухать хуже всего».

В последнее время Емельяненко редко появляется в публичном пространстве. В июле 2020 года его нокаутировал Магомед Исмаилов. Ожидается, что следующий бой Александр проведёт с известным рэпером Джиганом.

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