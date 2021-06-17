Хабиб Нурмагомедов заявил, что не считает спортивным бой между Мэйуэзером и Полом

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не считает спортивным боксерский поединок между блогером Логаном Полом и Флойдом Мэйуэзером — младшим. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Пол и Мэйуэзер провели выставочный бой в начале июня. Он не обслуживался судьями, победитель официально не был объявлен, но нокаут был допустим, и рефери мог его засчитать.

«Люди вышли, заработали денег, чистый бизнес, — сказал Нурмагомедов. — Спортивной составляющей и конкуренции особо не было. Старый Мэйуэзер вышел, провел спарринг и заработал много денег. Ребята решили денег заработать, что я им скажу? «Не зарабатывайте! Не деритесь?».

«Они чуть подогрели интерес и заработали деньги. У меня такого интереса нет пока», — добавил боец.