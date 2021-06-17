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18:49 (мск), источник: ТАСС

Хабиб Нурмагомедов заявил, что не считает спортивным бой между Мэйуэзером и Полом

В выставочном поединке между блогером и самым высокооплачиваемым боксером всех времен официально не был объявлен победитель.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не считает спортивным боксерский поединок между блогером Логаном Полом и Флойдом Мэйуэзером — младшим. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Пол и Мэйуэзер провели выставочный бой в начале июня. Он не обслуживался судьями, победитель официально не был объявлен, но нокаут был допустим, и рефери мог его засчитать.

«Люди вышли, заработали денег, чистый бизнес, — сказал Нурмагомедов. — Спортивной составляющей и конкуренции особо не было. Старый Мэйуэзер вышел, провел спарринг и заработал много денег. Ребята решили денег заработать, что я им скажу? «Не зарабатывайте! Не деритесь?».

«Они чуть подогрели интерес и заработали деньги. У меня такого интереса нет пока», — добавил боец.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах на его счету 29 побед и ни одного поражения.

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