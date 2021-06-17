Хабиб Нурмагомедов заявил, что отказался от футбольной карьеры
Бывший чемпион UFC рассказал, что хочет построить футбольную академию.
Бывший чемпион UFC рассказал, что хочет построить футбольную академию.
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не будет пробовать свои силы в профессиональном футболе. Об этом он заявил на
«Если и играть, то в
Нурмагомедов ранее неоднократно высказывал желание сыграть за одну из команд в профессиональном футболе.