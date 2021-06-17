Бой Шлеменко и Карвальо перенесен из-за коронавирусных ограничений
Поединок должен был пройти в июле в Екатеринбурге.
Поединок должен был пройти в июле в Екатеринбурге.
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Поединок между российским бойцом Александром Шлеменко и бразильцем Рафаэлем Карвальо перенесен. Об этом ТАСС сообщили в команде Карвальо.
Поединок должен был пройти в июле в Екатеринбурге.
«Бой не состоится в июле. Возможно, он пройдет позже. Организаторы приняли решение сделать менее масштабный турнир. Это связано с коронавирусными ограничениями», — сказал собеседник агентства.