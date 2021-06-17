Бой Шлеменко и Карвальо перенесен из-за коронавирусных ограничений

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Поединок между российским бойцом Александром Шлеменко и бразильцем Рафаэлем Карвальо перенесен. Об этом ТАСС сообщили в команде Карвальо.

Поединок должен был пройти в июле в Екатеринбурге.