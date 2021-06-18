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15:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Не хотел калечить»: Хабиб назвал двух соперников, которых пожалел в бою

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, кого из соперников ему не хотелось «калечить» в октагоне.

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Источник: РИА "Новости"

Непобежденный россиянин выделил американцев Майкла Джонсона и Джастина Гэтжи, с которыми он дрался в 2016 году и 2020-м соответственно.

«Когда я Джонсона на болевой взял, то мог сломать ему руку. Но старался делать аккуратно, потому что если рука ломается в таких ситуациях, то потом до конца не восстанавливается. Я это понимал… А вот Гэтжи: я же сперва пошел на болевой на руку, а потом уже на треугольник. Понял, что он не будет сдаваться, и не захотел ему руку калечить. У него там были родители в первом ряду, отец и мать. Они смотрели на меня, когда я выходил», — приводит слова Хабиба YouTube-канал «Вестник ММА».

Отметим, что поединок против Гэтжи в октябре прошлого года стал для Нурмагомедова последним в профессиональной карьере.

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