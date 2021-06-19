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10:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой с президентом UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов шутливо предложил троюродному брату, главе Eagle FC Шамилю Завурову провести бой с президентом UFC Даной Уайтом, сообщает «Спорт-Эспресс».

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Источник: Reuters

Нурмагомедов задумался, выходил ли когда-нибудь Уайт на бой и проверял ли, как устроена лига. Спортсмен заявил, что пусть его слова станут вызовом для президента UFC.

«Пускай Дана Уайт берет пример с Шамиля Завурова. Пускай выходит и проверяет свою организацию. Может, сделаем тебе прощальный бой с Даной — на совместном турнире EFC/UFC?» — обратился боец к своему брату.

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Сам Завуров выразил неуверенность насчет организации такой встречи и предложил кандидатуры Камила Гаджиева и Амира Мурадова. Он также добавил, что хочет «серьезный бой».

Отмечается, что на турнире Eagle FC в Алма-Ате Завуров победил техническим нокаутом бразильского спортсмена Рикардо Трилони.

Ранее Нурмагомедов официально объявил о завершении карьеры и ответил на вопрос о возвращении в UFC в случае проигрыша преемника, россиянина Ислама Махачева. Спортсмен предположил, что ничего не поменяется, и подчеркнул, что у него «свой путь». Сообщалось, что Нурмагомедов хочет стать тренером.

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