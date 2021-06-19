Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой с президентом UFC

Нурмагомедов задумался, выходил ли когда-нибудь Уайт на бой и проверял ли, как устроена лига. Спортсмен заявил, что пусть его слова станут вызовом для президента UFC.

«Пускай Дана Уайт берет пример с Шамиля Завурова. Пускай выходит и проверяет свою организацию. Может, сделаем тебе прощальный бой с Даной — на совместном турнире EFC/UFC?» — обратился боец к своему брату.

Сам Завуров выразил неуверенность насчет организации такой встречи и предложил кандидатуры Камила Гаджиева и Амира Мурадова. Он также добавил, что хочет «серьезный бой».

Отмечается, что на турнире Eagle FC в Алма-Ате Завуров победил техническим нокаутом бразильского спортсмена Рикардо Трилони.