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11:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец UFC захотел побить Петра Яна в России

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон О’Мэлли захотел провести поединок с россиянином Петром Яном. Об этом он написал в Twitter.

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Источник: AP 2021

26-летний американец заявил, что хотел бы побить Яна в России. «Это моя мечта», — добавил он. Отечественный боец отреагировал на вызов и отметил, что «отправит О’Мэлли спать».

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Ян в очередной раз в шутливой манере отвечает на вызовы в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В мае он высмеял другого американца Роба Фонта, пожелавшего драться с ним.

У Яна запланирован реванш с Алджамэйном Стерлингом. В первом поединке россиянин утратил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Ян поразил оппонента нелегальным ударом и был дисквалифицирован. Это поражение стало первым для россиянина в UFC.

Ян завоевал пояс чемпиона UFC в поединке с бразильцем Жозе Алду.

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