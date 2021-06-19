Боец UFC захотел побить Петра Яна в России

26-летний американец заявил, что хотел бы побить Яна в России. «Это моя мечта», — добавил он. Отечественный боец отреагировал на вызов и отметил, что «отправит О’Мэлли спать».

Ян в очередной раз в шутливой манере отвечает на вызовы в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В мае он высмеял другого американца Роба Фонта, пожелавшего драться с ним.

У Яна запланирован реванш с Алджамэйном Стерлингом. В первом поединке россиянин утратил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Ян поразил оппонента нелегальным ударом и был дисквалифицирован. Это поражение стало первым для россиянина в UFC.