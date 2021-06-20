Алексей Олейник проиграл Сергею Спиваку на турнире UFC Вегас 29 видео
Дядя Лёша в схватке со Спиваком не был похож на самого себя. Возраст даёт о себе знать…
Дядя Лёша в схватке со Спиваком не был похож на самого себя. Возраст даёт о себе знать…
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Для 43-летнего Алексея этот поединок во многом был определяющим. В предыдущих двух схватках боец проиграл, что активизировало слухи о его скором увольнении из лиги. Тем не менее, акции ветерана смешанных единоборств котировались ещё достаточно высоко и списывать его со счетов никто не собирался, тем более, что в канун турнира он занимал 15-е место в рейтинге тяжёлого веса.
Что касается Спивака, то уроженец Кишинёва в последних двух схватках одержал победы. Но стоит отметить, что его соперниками в этих боях были Карлос Фелипе и Джаред Вандераа, которых уж точно сложно назвать оппонентами
Первый раунд противостояния начался с атак Олейника. Сначала россиянин пробил неплохой
Тогда Алексей снова начал прессинговать в стойке. Работая первым номером, он неизменно пропускал с дистанции, но и сам беспокоил противника попаданиями. После Удав предпринял вторую попытку перевода в партер, но Спивак снова отбился. Наконец, менее чем за минуту до сирены на перерыв, Олейнику удалось затянуть соперника в борьбу. Сначала показалось, что россиянин попробует провести свой фирменный удушающий Изекииль, но Сергей был к этому готов. Тогда Олейник вышел на ущемление диафрагмы, но времени на полноценный приём уже не было. В целом, по первому раунду казалось, что Алексей правда попросту уже не в состоянии справляться с гораздо более молодым соперником.
Почти весь второй раунд прошёл в партере, но на этот раз, как не парадоксально, в этом компоненте лучше выглядел Полярный Медведь. Лишь в конце пятиминутки Олейнику удалось выйти
Таким образом, исход встречи должен был решиться в финальном раунде. И для Олейника он начался весьма досадно. Удав в стойке пропустил неприятный удар от соперника, в результате чего у него открылось рассечение в области лба. Глаз Алексея стал заливать, так что видимость, вероятно, стала гораздо хуже. На всё это накладывалась и невероятная усталость. Тем не менее, ветеран смешанных единоборств на
Затем со стороны Олейника начались отчаянные попытки перевода соперника в партер. Со второго раза ему удалось затянуть Сергея в борьбу. Но толку от этого было чуть. Очень скоро Спивак снова показал, что может конкурировать с нынешним Олейником в этом компоненте. Представитель Молдавии занял доминирующую позицию и контролировал всё происходящее. Да, Олейник пытался отбиваться и демонстрировать активность, но по сути финальные эпизоды он проиграл. По итогам трёх раундов судьи насчитали справедливые 29:28, 29:28, 29:28 в пользу Спивака.
Таким образом, Олейник проиграл в третий раз кряду. И на этот раз даже бойцу не из топ-15. При всём уважении, похоже, что карьера Алексея в UFC подходит к концу. Третье поражение кряду в 43-летнем возрасте говорит о многом. Тем более с учётом того, что в последние месяцы боссы промоушена расстались даже с куда более маститыми ветеранами лиги.
Кроме того, достаточно просто обратить внимание, как Олейник провёл схватку со Спиваком. Порой он просто выглядел словно стоячая и неприкрытая мишень, ну, а уж неспособность выигрывать эпизоды в партере в противостоянии с далеко не