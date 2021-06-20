Олейник прокомментировал поражение, которое он потерпел в бою со Спиваком

«Спасибо всем, кто меня поддерживал, спасибо UFC, спасибо сопернику за достойный бой. Я 25 лет делюсь своей техникой, и, конечно, уже сложно чём-то удивить в бою, но изменять своим правилам я уже не буду. Жив, здоров, всем вам — достойных деяний. Сегодня мне 44», — написал Олейник на своей странице в «Инстаграме».