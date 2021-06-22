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18:57 (мск), источник: Sports.Ru

РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Волков — Ган 27 июня

Телеканал РЕН ТВ анонсировал трансляцию боя Александра Волкова и Сирила Гана на UFC Fight Night 190, который пройдет в ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе.

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Источник: AFP 2021

Помимо боя Волков — Ган на турнире свой бой проведет россиянина Тимур Валиев. Его соперником станет Раони Барселос.

Начало поединка Волкова и Гана — не ранее 04:30 по московскому времени.

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