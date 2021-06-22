РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Волков — Ган 27 июня
Телеканал РЕН ТВ анонсировал трансляцию боя Александра Волкова и Сирила Гана на UFC Fight Night 190, который пройдет в ночь с 26 на 27 июня в
Телеканал РЕН ТВ анонсировал трансляцию боя Александра Волкова и Сирила Гана на UFC Fight Night 190, который пройдет в ночь с 26 на 27 июня в
Помимо боя Волков — Ган на турнире свой бой проведет россиянина Тимур Валиев. Его соперником станет Раони Барселос.
Начало поединка Волкова и Гана — не ранее 04:30 по московскому времени.