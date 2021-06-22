Ган высказался о предстоящем бое с Волковым на турнире UFC

«Волков очень хорош. И, как я уже говорил, он один из лучших в этом дивизионе, и поэтому я с радостью жду боя с ним. Мне кажется, что благодаря этому поединку я больше узнаю о самом себе.

Ведь раньше я никогда не дрался с парнями, которые выше меня. К тому же он ещё и тяжелее, а также обладает высоким уровнем ударной техники и борьбы. Я бы сказал, что он хорош везде, так что для меня это будет непростое испытание, — сказал Ган на канале Karyn Bryant в YouTube.