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13:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чемпионский поединок Нганну — Льюис в UFC перенесут на сентябрь

Поединок за титул чемпиона в тяжелом весе UFC между Фрэнсисом Нганну и Дерриком Льюисом перенесли на сентябрь.

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Источник: AP 2021

Поединок за титул чемпиона в тяжелом весе UFC между Фрэнсисом Нганну и Дерриком Льюисом перенесли на сентябрь, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани.

«В UFC надеялись организовать бой Нганну против Льюиса 7 августа, но теперь это маловероятно. Ошибки планирования. Пока нет ничего точного, но как мне сказали, на данный момент новая дата будет в сентябре», — написал Хельвани в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь главным событием UFC 265 7 августа станет противостояние чемпионки Аманды Нуньес против Джулианы Пеньи.

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