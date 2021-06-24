Чемпионский поединок Нганну — Льюис в UFC перенесут на сентябрь
Поединок за титул чемпиона в тяжелом весе UFC между Фрэнсисом Нганну и Дерриком Льюисом перенесли на сентябрь.
Поединок за титул чемпиона в тяжелом весе UFC между Фрэнсисом Нганну и Дерриком Льюисом перенесли на сентябрь.
Поединок за титул чемпиона в тяжелом весе UFC между Фрэнсисом Нганну и Дерриком Льюисом перенесли на сентябрь, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани.
«В UFC надеялись организовать бой Нганну против Льюиса 7 августа, но теперь это маловероятно. Ошибки планирования. Пока нет ничего точного, но как мне сказали, на данный момент новая дата будет в сентябре», — написал Хельвани в Twitter.
Теперь главным событием UFC 265 7 августа станет противостояние чемпионки Аманды Нуньес против Джулианы Пеньи.