Российский боец устроил драку с казахстанцем на дуэли взглядов
Участники шоу казахстанской лиги Naiza Fighting Championship — NFC 31, который пройдет 25 июня в Алматы, устроили драку во время дуэли взглядов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Участники шоу казахстанской лиги Naiza Fighting Championship — NFC 31, который пройдет 25 июня в Алматы, устроили драку во время дуэли взглядов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Инцидент произошел между казахстанцем Азаматом Бакытовым и россиянином Бекханом Умаровым. Последний толкнул Азамата, с чего и началась потасовка.
Напомним, что основным украшением турнира станет главный бой вечера — титульная схватка между казахстанцами — чемпионом легкого веса Фанилем Рафиковым, которого уже успели запомнить с прозвищем «казахстанский МакГрегор» за использование трештока, а также претендентом Ильдаром Кудайбергеновым.