Российский боец устроил драку с казахстанцем на дуэли взглядов

Инцидент произошел между казахстанцем Азаматом Бакытовым и россиянином Бекханом Умаровым. Последний толкнул Азамата, с чего и началась потасовка.

Напомним, что основным украшением турнира станет главный бой вечера — титульная схватка между казахстанцами — чемпионом легкого веса Фанилем Рафиковым, которого уже успели запомнить с прозвищем «казахстанский МакГрегор» за использование трештока, а также претендентом Ильдаром Кудайбергеновым.