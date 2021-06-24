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18:02 (мск), источник: Vesti.kz

Российский боец устроил драку с казахстанцем на дуэли взглядов

Участники шоу казахстанской лиги Naiza Fighting Championship — NFC 31, который пройдет 25 июня в Алматы, устроили драку во время дуэли взглядов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Инцидент произошел между казахстанцем Азаматом Бакытовым и россиянином Бекханом Умаровым. Последний толкнул Азамата, с чего и началась потасовка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что основным украшением турнира станет главный бой вечера — титульная схватка между казахстанцами — чемпионом легкого веса Фанилем Рафиковым, которого уже успели запомнить с прозвищем «казахстанский МакГрегор» за использование трештока, а также претендентом Ильдаром Кудайбергеновым.

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