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10:33 (мск), источник: Матч ТВ

Емельяненко готов объявить следующего соперника и дату боя

Российский боец Федор Емельяненко в пятницу объявит о дате своего следующего боя и назовет имя соперника.

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Источник: РИА "Новости"

«Федор в пятницу объявит о дате своего возвращения и о сопернике», — заявил источник в организации Bellator.

Ранее СМИ сообщали, что поединок 44-летнего Емельяненко может пройти осенью в России. В последний раз спортсмен выходил на бой в декабре 2019 года, когда в Японии техническим нокаутом победил Куинтона Джексона.

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