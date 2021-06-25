Емельяненко готов объявить следующего соперника и дату боя

«Федор в пятницу объявит о дате своего возвращения и о сопернике», — заявил источник в организации Bellator.

Ранее СМИ сообщали, что поединок 44-летнего Емельяненко может пройти осенью в России. В последний раз спортсмен выходил на бой в декабре 2019 года, когда в Японии техническим нокаутом победил Куинтона Джексона.