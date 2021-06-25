Тренер Нурмагомедова: «Хабиб снова хочет драться»

— Думаю, можно сказать, что он снова хочет драться, — цитирует Мендеса cagesidepress.com. — Он скучает по тренировкам, скучает по боям. Думаю, ему не хватает наших тренировок. Наши отношения выходят за рамки работы. Мы как семья, потому что вместе росли и развивались.

Когда дрался его брат Абубакар, он сказал, что скучает по этому чувству. Наверное, ему будет не хватать того адреналина перед выходом в октагон и поддержки болельщиков. Это сложно заменить в нормальной жизни.

Я не говорил с ним о том, собирается ли он вернуться, но точно знаю, что его связь с матерью очень сильна, а ее слово важно для него. Он должен получить от нее благословение. Поэтому, даже если бы он и хотел вернуться, без благословения этого не произойдет. Он не ослушается матери.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b035b1c3b90fd7502eb7" data-vnd="b035b1c3b90fd7502eb7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b035b1c3b90fd7502eb7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.