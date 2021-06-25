Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
ОТ
32
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Германия
Венгрия
22
Хоккей. НХЛ
24.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
32
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Уэльс
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Италия
Австрия
Все события
Фоторепортажи
20Германия и Португалия устроили голевую феерию
9Сборная Украины уступила в решающем матче с Австрией
13:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер Нурмагомедова: «Хабиб снова хочет драться»

Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение, что российский боец скучает по выступлениям.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Думаю, можно сказать, что он снова хочет драться, — цитирует Мендеса cagesidepress.com. — Он скучает по тренировкам, скучает по боям. Думаю, ему не хватает наших тренировок. Наши отношения выходят за рамки работы. Мы как семья, потому что вместе росли и развивались.

Когда дрался его брат Абубакар, он сказал, что скучает по этому чувству. Наверное, ему будет не хватать того адреналина перед выходом в октагон и поддержки болельщиков. Это сложно заменить в нормальной жизни.

Я не говорил с ним о том, собирается ли он вернуться, но точно знаю, что его связь с матерью очень сильна, а ее слово важно для него. Он должен получить от нее благословение. Поэтому, даже если бы он и хотел вернуться, без благословения этого не произойдет. Он не ослушается матери.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 боях. Последним поединком Хабиба стал бой с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошел 24 октября 2020 года.

 Самые красивые российские болельщицы на Евро 2020
«Позор! Дворовый футбол, который противно смотреть!» Вячеслав Фетисов — о провале сборной России на Евро
УЕФА составил символическую сборную группового этапа Евро
Игорь Акинфеев прокомментировал провал сборной России на Евро
Агент: Черчесов говорит, что работая в сборной, он служит России
Канада стоит на ушах: «Монреаль» — в финале Кубка Стэнли!
Интервью Переса: Не Зидан писал письмо, Рамос не ответил в срок
Источник: Месси согласовал новый личный контракт с «Барселоной»
Акинфеев о сборной: Если бы я играл на Евро, было бы то же самое
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь