Тренер Нурмагомедова: «Хабиб снова хочет драться»
Хавьер Мендес, тренер
Хавьер Мендес, тренер
— Думаю, можно сказать, что он снова хочет драться, — цитирует Мендеса cagesidepress.com. — Он скучает по тренировкам, скучает по боям. Думаю, ему не хватает наших тренировок. Наши отношения выходят за рамки работы. Мы как семья, потому что вместе росли и развивались.
Когда дрался его брат Абубакар, он сказал, что скучает по этому чувству. Наверное, ему будет не хватать того адреналина перед выходом в октагон и поддержки болельщиков. Это сложно заменить в нормальной жизни.
Я не говорил с ним о том, собирается ли он вернуться, но точно знаю, что его связь с матерью очень сильна, а ее слово важно для него. Он должен получить от нее благословение. Поэтому, даже если бы он и хотел вернуться, без благословения этого не произойдет. Он не ослушается матери.
На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 боях. Последним поединком Хабиба стал бой с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошел 24 октября 2020 года.