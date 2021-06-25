Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Германия
Венгрия
22
Хоккей. НХЛ
24.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
ОТ
32
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Уэльс
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Италия
Австрия
Все события
Фоторепортажи
9Сборная Украины уступила в решающем матче с Австрией
12Вместе в плей-офф: Португалия и Франция сыграли вничью
19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федор Емельяненко рассказал, где состоится его последний бой в карьере

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил, что последний бой в карьере проведет в России или США.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу стало известно, что следующий бой Емельяненко пройдет 23 октября в Москве. В апреле глава Bellator Скотт Кокер заявил, что Федор Емельяненко проведет еще два боя, прежде чем завершит карьеру.

«Чувствую себя замечательно и физически, и психологически. Полностью восстановился после коронавируса, и, мне кажется, что даже чуть прибавил, — сказал Емельяненко во время специальной пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube. — Мой последний бой пройдет либо в России, либо в США. Посмотрим, как сложится. Осталось два боя. От моего самочувствия будем отталкиваться, я хотел бы отработать контракт с Bellator полностью и воплотить планы касательно Москвы и России».

Фоторепортаж
Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд

Последний бой Емельяненко, которому в сентябре исполнится 45 лет, провел в конце декабря 2019 года. Имя соперника российского бойца по ближайшему бою пока неизвестно.

«Есть ряд соперников, но решать будет Bellator. Идет выбор моего будущего соперника, но озвучит его имя Скотт Кокер», — сказал россиянин.

Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

 Ненависть, политика и огромные деньги. Почему Черчесов — большая проблема
'Вам пора на помойку истории': что говорят о вылете сборной России с ЕВРО
Возрастное ограничение 18+
Черчесов расскажет о нюансах выступления сборной на Евро 29 июня
Газзаев назвал унижением игру российских футболистов на ЧЕ
До завершения контракта Месси 5 дней. Он останется в «Барсе»?
Леонид Слуцкий высказался о зарплате Черчесова
Калинин о конфликте с Неценко: В следующий раз отреагирую так же
Акинфеев о сборной: Если бы я играл на Евро, было бы то же самое
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь