Федор Емельяненко рассказал, где состоится его последний бой в карьере

В пятницу стало известно, что следующий бой Емельяненко пройдет 23 октября в Москве. В апреле глава Bellator Скотт Кокер заявил, что Федор Емельяненко проведет еще два боя, прежде чем завершит карьеру.

«Чувствую себя замечательно и физически, и психологически. Полностью восстановился после коронавируса, и, мне кажется, что даже чуть прибавил, — сказал Емельяненко во время специальной пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube. — Мой последний бой пройдет либо в России, либо в США. Посмотрим, как сложится. Осталось два боя. От моего самочувствия будем отталкиваться, я хотел бы отработать контракт с Bellator полностью и воплотить планы касательно Москвы и России».

Фоторепортаж Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд

Последний бой Емельяненко, которому в сентябре исполнится 45 лет, провел в конце декабря 2019 года. Имя соперника российского бойца по ближайшему бою пока неизвестно.

«Есть ряд соперников, но решать будет Bellator. Идет выбор моего будущего соперника, но озвучит его имя Скотт Кокер», — сказал россиянин.