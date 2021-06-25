Федор Емельяненко рассказал, где состоится его последний бой в карьере
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил, что последний бой в карьере проведет в России или США.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил, что последний бой в карьере проведет в России или США.
В пятницу стало известно, что следующий бой Емельяненко пройдет 23 октября в Москве. В апреле глава Bellator Скотт Кокер заявил, что Федор Емельяненко проведет еще два боя, прежде чем завершит карьеру.
«Чувствую себя замечательно и физически, и психологически. Полностью восстановился после коронавируса, и, мне кажется, что даже чуть прибавил, — сказал Емельяненко во время специальной
Последний бой Емельяненко, которому в сентябре исполнится 45 лет, провел в конце декабря 2019 года. Имя соперника российского бойца по ближайшему бою пока неизвестно.
«Есть ряд соперников, но решать будет Bellator. Идет выбор моего будущего соперника, но озвучит его имя Скотт Кокер», — сказал россиянин.
Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.