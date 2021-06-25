Губерниев: Бой Минеева и Исмаилова — как мое противостояние с Бузовой

Он признался, что ему приятны оба спортсмена.

«Они как лед и пламень Карлсон и Фрекен Бок, Инь и Янь… Они как Губерниев и Бузова! Не буду спрашивать, что они пьют по утрам. Они же зожники», — пошутил Губерниев.

Второй бой Минеев — Исмаилов пройдет в октябре 2021 года. Дата и место проведения схватки пока неизвестны.