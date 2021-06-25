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21:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев: Бой Минеева и Исмаилова — как мое противостояние с Бузовой

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российский журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев стал гостем на пресс-конференции с участием российских бойцов ММА Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.

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Источник: Спорт РИА Новости

Он признался, что ему приятны оба спортсмена.

«Они как лед и пламень Карлсон и Фрекен Бок, Инь и Янь… Они как Губерниев и Бузова! Не буду спрашивать, что они пьют по утрам. Они же зожники», — пошутил Губерниев.

Второй бой Минеев — Исмаилов пройдет в октябре 2021 года. Дата и место проведения схватки пока неизвестны.

На счету 35-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и ничья в ММА. На счету 31-летнего Минеева 15 побед, поражение и ничья.

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