Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
25.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
ОТ
32
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Уэльс
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Италия
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
27.06
Нидерланды
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
27.06
Бельгия
Португалия
Все события
Фоторепортажи
14Самые колоритные болельщики Евро-2020
45Сборная России проиграла Дании и покинула Евро
00:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Исмаилов и Минеев провели битву взглядов на пресс-конференции (видео)

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские бойцы ММА Владимир Минеев и Магомед Исмаилов провели первую пресс-конференцию в преддверии второго очного противостояния.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Мероприятие завершилось битвой взглядов, в ходе которого спортсмены сдержали эмоции и не устроили потасовку. От стычки спортcменов ограждали организаторы, рэпер Джиган и президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Отметим, что вторая схватка между звездами отечественных ММА должна пройти в октябре 2021 года.

 Ненависть, политика и огромные деньги. Почему Черчесов — большая проблема
'Вам пора на помойку истории': что говорят о вылете сборной России с ЕВРО
Возрастное ограничение 18+
Выпишут восьмерку: чего ждать от матчей плей-офф Евро-2020
«Барселона» сократит зарплаты игроков на 200 млн евро ради Месси
Гран-при России «Формулы-1» перенесут из Сочи в Санкт-Петербург
Шансы на Токио тают: World Athletics издевается над Шубенковым
«Карасев идет на финал»: России есть кем гордиться на этом Евро
«Спартак» выразил поддержку находящейся в коме певице МакSим
15-летний брат Килиана Мбаппе подписал контракт с «ПСЖ» (фото)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь