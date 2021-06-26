Исмаилов и Минеев провели битву взглядов на пресс-конференции (видео)

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Мероприятие завершилось битвой взглядов, в ходе которого спортсмены сдержали эмоции и не устроили потасовку. От стычки спортcменов ограждали организаторы, рэпер Джиган и президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев.