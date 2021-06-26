Исмаилов и Минеев провели битву взглядов на пресс-конференции (видео)
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские бойцы ММА Владимир Минеев и Магомед Исмаилов провели первую
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российские бойцы ММА Владимир Минеев и Магомед Исмаилов провели первую
Мероприятие завершилось битвой взглядов, в ходе которого спортсмены сдержали эмоции и не устроили потасовку. От стычки спортcменов ограждали организаторы, рэпер Джиган и президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев.
Отметим, что вторая схватка между звездами отечественных ММА должна пройти в октябре 2021 года.