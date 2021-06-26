Волков и Ган провели дуэль взглядов перед турниром в Лас-Вегасе. Видео

Главным событием мероприятия будет бой россиянина Александра Волкова против француза Сирила Гана за статус следующего претендента на титул тяжелого веса.

Напомним, на церемонии взвешивания 32-летний Волков оказался значительно тяжелее 31-летнего Гана, показав на весах 120,2 килограммов, при весе француза в 111,13 кг.

Профессиональный рекорд Волкова составляет 33 победы и 8 поражений. На счету Гана 8 побед при нуле поражений.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Александр Волков — Сирил Ган.