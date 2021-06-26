Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Уэльс
Дания
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
10
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Италия
Австрия
Хоккей. НХЛ
25.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
ОТ
32
Футбол. Чемпионат Европы
27.06
Нидерланды
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
27.06
Бельгия
Португалия
Все события
Фоторепортажи
15Англия обыграла Чехию и заняла первое место в группе D Евро-2020
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
10:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Волков и Ган провели дуэль взглядов перед турниром в Лас-Вегасе. Видео

В Лас-Вегасе состоялась дуэль взглядов перед турниром UFC Vegas 30.

Наверх
Источник: AFP 2021

Главным событием мероприятия будет бой россиянина Александра Волкова против француза Сирила Гана за статус следующего претендента на титул тяжелого веса.

Напомним, на церемонии взвешивания 32-летний Волков оказался значительно тяжелее 31-летнего Гана, показав на весах 120,2 килограммов, при весе француза в 111,13 кг.

Профессиональный рекорд Волкова составляет 33 победы и 8 поражений. На счету Гана 8 побед при нуле поражений.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Александр Волков — Сирил Ган.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Самые красивые российские болельщицы на Евро 2020
«Позор! Дворовый футбол, который противно смотреть!» Вячеслав Фетисов — о провале сборной России на Евро
Выпишут восьмерку: чего ждать от матчей плей-офф Евро-2020
«Барселона» сократит зарплаты игроков на 200 млн евро ради Месси
На «Игоре Драйв» подтвердили планы принимать Гран-при Формулы-1
Шансы на Токио тают: World Athletics издевается над Шубенковым
Василевский — король решающих матчей. Снова закрыл серию на ноль
Италия и Нидерланды пройдут дальше: прогнозы на матчи Евро
Тибо Куртуа: Роналду остался, каким был, а я добился прогресса
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь