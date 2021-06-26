Российский боец завоевал пояс временного чемпиона Bellator

Бой продлился все пять раундов. Молдавский одержал победу судейским решением. Таким образом, россиянин завоевал временный пояс чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Действующий чемпион дивизиона тяжеловесов — американец Райан Бэйдер. Он еще не проводил защиты титула.

Также среди чемпионов Bellator — россиянин Вадим Немков. Он удерживает пояс в полутяжелом весе. В августе 2020-го он отобрал пояс у Бэйдера, нокаутировав американца.

Молдавский — уроженец Украины. На его счету 11 побед при единственном поражении в MMA.