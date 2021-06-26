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10:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский боец завоевал пояс временного чемпиона Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Валентин Молдавский одолел американца Тимоти Джонсона в главном поединке турнира Bellator 261.

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Источник: РИА "Новости"

Бой продлился все пять раундов. Молдавский одержал победу судейским решением. Таким образом, россиянин завоевал временный пояс чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Действующий чемпион дивизиона тяжеловесов — американец Райан Бэйдер. Он еще не проводил защиты титула.

Также среди чемпионов Bellator — россиянин Вадим Немков. Он удерживает пояс в полутяжелом весе. В августе 2020-го он отобрал пояс у Бэйдера, нокаутировав американца.

Молдавский — уроженец Украины. На его счету 11 побед при единственном поражении в MMA.

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