Россиянин Волков проиграл в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе
Россиянин Александр Волков потерпел поражение в главном бою турнира UFC Fight Night (UFC Vegas 30), который прошел в ночь на воскресенье в
Россиянин Александр Волков потерпел поражение в главном бою турнира UFC Fight Night (UFC Vegas 30), который прошел в ночь на воскресенье в
Поединок продлился все пять раундов (каждый по пять минут). Судьи единогласно отдали победу французскому бойцу.
На счету 32-летнего россиянина теперь 42 боя в ММА, в которых он одержал 33 победы и потерпел девять поражений. У 31-летнего Гана победы во всех девяти поединках.
Ранее Волков заявлял, что рассчитывает провести бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Поясом сейчас владеет француз Франсис Нганну. До поединка с Ганом россиянин занимал пятое место в рейтинге.
Волков дебютировал в UFC в ноябре 2016 года, победив американца Тимоти Джонсона. Всего в UFC он провел девять боев, одержав шесть побед и потерпев три поражения.
В феврале 2021 года он нокаутировал нидерландца Алистара Оверима, который тогда занимал пятое место в рейтинге в своей весовой категории.