Россиянин Волков проиграл в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе

Поединок продлился все пять раундов (каждый по пять минут). Судьи единогласно отдали победу французскому бойцу.

На счету 32-летнего россиянина теперь 42 боя в ММА, в которых он одержал 33 победы и потерпел девять поражений. У 31-летнего Гана победы во всех девяти поединках.

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Ранее Волков заявлял, что рассчитывает провести бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Поясом сейчас владеет француз Франсис Нганну. До поединка с Ганом россиянин занимал пятое место в рейтинге.

Волков дебютировал в UFC в ноябре 2016 года, победив американца Тимоти Джонсона. Всего в UFC он провел девять боев, одержав шесть побед и потерпев три поражения.