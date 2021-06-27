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02:46 (мск), источник: РБК

Россиянин Волков проиграл в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе

Россиянин Александр Волков потерпел поражение в главном бою турнира UFC Fight Night (UFC Vegas 30), который прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. Он уступил французу Сирилу Гану.

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Источник: Reuters

Поединок продлился все пять раундов (каждый по пять минут). Судьи единогласно отдали победу французскому бойцу.

На счету 32-летнего россиянина теперь 42 боя в ММА, в которых он одержал 33 победы и потерпел девять поражений. У 31-летнего Гана победы во всех девяти поединках.

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Ранее Волков заявлял, что рассчитывает провести бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Поясом сейчас владеет француз Франсис Нганну. До поединка с Ганом россиянин занимал пятое место в рейтинге.

Волков дебютировал в UFC в ноябре 2016 года, победив американца Тимоти Джонсона. Всего в UFC он провел девять боев, одержав шесть побед и потерпев три поражения.

В феврале 2021 года он нокаутировал нидерландца Алистара Оверима, который тогда занимал пятое место в рейтинге в своей весовой категории.

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