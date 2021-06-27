Тимур Валиев победил Раони Барселоса на UFC Вегас 30
Сказ о том, как грепплеры выдали отборный мордобой.
Сказ о том, как грепплеры выдали отборный мордобой.
В ночь с 26 на 27 июня по МСК в
Для Тимура это третий поединок в рамках UFC и первый в легчайшем весе. Первый бой в организации Даны Уайта «счастливчик» проиграл Тревину Джонсу нокаутом во втором раунде. Однако впоследствии этот бой был признан несостоявшимся
Теперь дагестанца ждет поединок с опытным бразильцем, на счету которого 16 побед при одном поражении, допущенном задолго до перехода в UFC в 2014 году. А в главном
Весь поединок, начиная с первого раунда, прошёл в стойке, несмотря на то, что оба бойца — профильные борцы. Они задали высокий темп с первых секунд поединка, начав сразу с места с карьер. Первая пятиминутка прошла в рваном темпе. Бойцы обменивались короткими сериями ударов, и среди них были хайкики, не достигшие цели при всей своей эффектности. Явного преимущества не было ни у одного из бойцов, но больше попаданий совершил Тимур, поэтому первая треть боя ушла к нему, что подтвердили многие эксперты.
А во втором раунде активизировался бразилец, захватив контроль в клетке. Хотя Тимур достойно отбивался вторым номером, двигаясь вдоль октагона. Однако Валиев был неосторожен в одном из разменов в конце пятиминутки, за что Барселос наказал его левым хуком в челюсть, отправившим дагестанца на канвас. Бразилец пытался добить Валиева и был близок к досрочному завершению поединка. Но Тимур нашел в себе силы выбраться из удержания, хотя следом за выходом из которого последовал тяжелейший правый апперкот, отправивший дагестанца в еще один нокдаун, после которого казалось, что конец близок. Тем более бразилец смог захватить шею Валиева, но он не успел провести удушающий прием. Тимур выглядел, мягко говоря, потрясенным. Поэтому было удивительно видеть, как он успел ожить за одну минуту перерыва.
И в третьем раунде мы увидели возрождение дагестанца, взявшего поединок под свой контроль. Эта пятиминутка напоминала первую, только в этот раз Валиев выглядел еще активнее и чаще пытался перевести в партер, хотя Барселос успешно отражал попытки тейкдаунов (5 из 5 отраженных переходов в партер). Но в стойке предпочтительнее выглядел Валиев, попавший в 1,5 раза больше, чем бразилец, который не попытался даже украсть концовку боя. Таким образом, решающий раунд ушел к Валиеву, что впоследствии подтвердили судейские карточки: 28−28, 29−28, 29−28 в пользу дагестанца. С таким ярким перформансом Тимур имеет право требовать более конкурентных боев и продвижений верх по рейтингу, что он сделал во