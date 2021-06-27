Александр Волков: «Пересмотрев бой с Ганом, мне не кажется все так очевидно»
Российский тяжеловес Александр Волков прокомментировал поражение от Сирила Гана единогласным решением судей на UFC Vegas 30.
Российский тяжеловес Александр Волков прокомментировал поражение от Сирила Гана единогласным решением судей на UFC Vegas 30.
«Не все бои одинаково победны. Бой был тяжелый и равный, и пересмотрев его, мне не кажется все так очевидно. Но я смотрю на него со своей стороны.
Не важно проиграл ты или нет, главное — ты не выиграл! Мне есть куда расти и над чем работать, но в этом и заключается путь, и у каждого он свой. Спасибо тем, кто рядом! Вернусь в дело как можно скорее!», — написал Волков в инстаграме.
Судьи отдали Гану победу единогласным решением судей: 50−45, 50−45, 49−46.