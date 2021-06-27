Александр Волков: «Пересмотрев бой с Ганом, мне не кажется все так очевидно»

«Не все бои одинаково победны. Бой был тяжелый и равный, и пересмотрев его, мне не кажется все так очевидно. Но я смотрю на него со своей стороны.



Не важно проиграл ты или нет, главное — ты не выиграл! Мне есть куда расти и над чем работать, но в этом и заключается путь, и у каждого он свой. Спасибо тем, кто рядом! Вернусь в дело как можно скорее!», — написал Волков в инстаграме.