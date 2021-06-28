Шлеменко резко отреагировал на предложение Моргенштерна запретить ММА
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал предложение известного
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал предложение известного
«К его словам вообще не стоит серьёзно относиться. Человек просто хайпится. Давайте вспомним, как у нас пытались запретить классическую вольную борьбу на Олимпиаде. Это всё идет оттуда же. Потому что отстоять наши традиции могут только сильные и умные люди — они все, как правило, в спорте. Моргенштерн ходит везде с охраной, потому что всего боится.
Он хочет запретить ММА, потому что ему проще будет продвигать свои дебильные маргинальные ценности без бойцов ММА — это однозначно. Но мне вообще плевать, что там у него на душе. Конечно, не стоит воспринимать его слова всерьёз. Если бы он мог ещё
Напомним, что ранее Моргенштерн в своём «Инстаграм"-сториз заявил: «А ещё к вопросу о том, кто хочет быть следующим… Предлагаю ввести цензуру и запретить ММА. Какой пример вы детям подаете? Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это