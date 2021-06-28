Моргенштерн про бой со Шлеменко: «20 млн долларов — и погнали»
Известный рэпер Моргенштерн ответил на вопрос о возможном поединке с бойцом Александром Шлеменко.
Известный рэпер Моргенштерн ответил на вопрос о возможном поединке с бойцом Александром Шлеменко.
«За сколько я готов выйти на бой со Шлеменко? Про кого он спрашивает? Я очень ценю свою голову и для этого боя нужна такая сумма, чтобы я согласился продолжать быть тупым.
Миллионов 20 долларов — и погнали. За эти деньги я не боюсь получить от него», — сказал рэпер в интервью