Моргенштерн про бой со Шлеменко: «20 млн долларов — и погнали»

«За сколько я готов выйти на бой со Шлеменко? Про кого он спрашивает? Я очень ценю свою голову и для этого боя нужна такая сумма, чтобы я согласился продолжать быть тупым.



Миллионов 20 долларов — и погнали. За эти деньги я не боюсь получить от него», — сказал рэпер в интервью ютюб-каналу Басты.