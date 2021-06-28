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12:47 (мск), источник: Sports.Ru

Моргенштерн про бой со Шлеменко: «20 млн долларов — и погнали»

Известный рэпер Моргенштерн ответил на вопрос о возможном поединке с бойцом Александром Шлеменко.

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Источник: РИА "Новости"

«За сколько я готов выйти на бой со Шлеменко? Про кого он спрашивает? Я очень ценю свою голову и для этого боя нужна такая сумма, чтобы я согласился продолжать быть тупым.

Миллионов 20 долларов — и погнали. За эти деньги я не боюсь получить от него», — сказал рэпер в интервью ютюб-каналу Басты.

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