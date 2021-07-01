РЕН ТВ покажет бой Макгрегора с Порье в прямом эфире
Зрители телеканала РЕН ТВ смогут в прямом эфире увидеть поединок UFC 264 между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.
Зрители телеканала РЕН ТВ смогут в прямом эфире увидеть поединок UFC 264 между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.
Шоу состоится в
32-летний Порье проведет третий поединок против 32-летнего Макгрегора в главном бою UFC 264. Первый поединок состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.