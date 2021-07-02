Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Швейцария
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Бельгия
Италия
Хоккей. НХЛ
3.07
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Сборные
1.07
Мексика
Панама
30
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Чехия
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Украина
Англия
Все события
Фоторепортажи
19Дания обыграла Уэльс и вышла в четвертьфинал
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
14:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Порье: я стал последней ступенью Конора на его пути к популярности

Бывший временный чемпион лиги в лёгком дивизионе Дастин Порье считает, что он сыграл важную роль в становлении экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Наверх
Источник: AP 2021

«Думаю, перед первым поединком с Конором у меня была гораздо более крепкая позиция среди американских болельщиков и фанатов UFC. У меня были хорошие бои, победные серии, а он просто считался восходящим парнем с большим хайпом. Но у него ещё не было большой победы в UFC. К сожалению, эту победу он одержал в бою со мной. Фактически я стал последней ступенью Конора на его пути к популярности, славе и звёздности.

Я — часть этой истории. Конечно, это неприятно, но с другой стороны это прекрасно, потому что в этом суть жизни. Цикл завершился, мы вновь встретились кучу лет спустя, уже после того, как он стал чемпионом в двух категориях, а я стал временным обладателем титула. Это просто хорошая история», — сказал Дастин Порье в интервью ESPN.

Читайте также
 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главное, мы попали на Евро. Пересказ пресс-конференции Черчесова
Тони Кроос завершил карьеру в сборной Германии
Черчесов объяснил, почему не удалось повторить успех ЧМ-2018
Отец Довбика заявил, что его сын никогда не будет играть в РПЛ
Испания и Италия выйдут в полуфинал: прогнозы на матчи Евро
Черчесов не уверен, продолжит ли Дзюба карьеру в сборной России
Хачанов обыграл Тиафо и вышел в четвертый круг «Уимблдона»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь