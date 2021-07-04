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12:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Менеджер Хабиба готов поставить миллион долларов на победу девушки-бойца против Макгрегора

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что готов поставить миллион долларов на то, что девушка-боец Кайла Харрисон сумеет победить в бою экс-чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора.

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Источник: AP 2021

«Ставлю миллион долларов, что Кайла Харрисон победит Конора Макгрегора», — приводит твиттер Arabic MMA слова Абдель-Азиза.

31-летняя американка является двукратной олимпийской чемпионкой по Дзюдо в категории до 78 килограммов. В 2018 году Харрисон дебютировала в ММА и с тех пор одержала 10 побед (4 КО), ни разу не устив.

10 июля Макгрегор в третий раз подерется против Дастина Порье в рамках главного события UFC 264.

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