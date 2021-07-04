Менеджер Хабиба готов поставить миллион долларов на победу девушки-бойца против Макгрегора
Али
Али
«Ставлю миллион долларов, что Кайла Харрисон победит Конора Макгрегора», — приводит твиттер Arabic MMA слова
31-летняя американка является двукратной олимпийской чемпионкой по Дзюдо в категории до 78 килограммов. В 2018 году Харрисон дебютировала в ММА и с тех пор одержала 10 побед (4 КО), ни разу не устив.
10 июля Макгрегор в третий раз подерется против Дастина Порье в рамках главного события UFC 264.