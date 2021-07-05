Бойцу MMA Артему Тарасову грозит до трех лет тюрьмы за драку на вокзале
Боец MMA и видеоблогер Артём Тарасов рискует сесть в тюрьму на три года.
Боец MMA и видеоблогер Артём Тарасов рискует сесть в тюрьму на три года.
Об этом информирует РЕН ТВ. Ранее сообщалось, что Тарасову, который в апреле спровоцировал драку на вокзале, вменяют причинение вреда здоровью средней степени.
«Дознанием
Инцидент с участием Тарасова случился в апреле, когда полиция задержала спортсмена и его друга Никиту Солонина за драку в поезде Москва —
Что касается достижений Тарасова и Солонина в ММА, то первый на профессиональном уровне одержал шесть побед в семи встречах, а второй — пять побед в семи поединках.