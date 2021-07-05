Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Чехия
Дания
12
Футбол. Чемпионат Европы
3.07
Украина
Англия
04
Футбол. Сборные
4.07
Мексика
Нигерия
40
Хоккей. НХЛ
6.07
Монреаль Канадиенс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Чемпионат Европы
6.07
Италия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
7.07
Англия
Дания
Все события
Фоторепортажи
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
20Испания победила Хорватию в 1/8 финала Евро
12:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Бойцу MMA Артему Тарасову грозит до трех лет тюрьмы за драку на вокзале

Боец MMA и видеоблогер Артём Тарасов рискует сесть в тюрьму на три года.

Наверх
Источник: Instagram Артема Тарасова

Об этом информирует РЕН ТВ. Ранее сообщалось, что Тарасову, который в апреле спровоцировал драку на вокзале, вменяют причинение вреда здоровью средней степени.

Читайте также
Бойцы ММА Артем Тарасов и Никита Солонин были задержаны полицией

«Дознанием Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении гражданина 1990 года рождения по ч. 1 ст. 112 УК РФ “Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью”. Указанный гражданин на платформе Московского вокзала ударил одного из пассажиров по лицу в текущем году. Максимальная санкция для данной статьи предусматривает лишение свободы до трёх лет», — сообщила сотрудник пресс-службы УТ МВД России по СЗФО Ольга Волкова.

Инцидент с участием Тарасова случился в апреле, когда полиция задержала спортсмена и его друга Никиту Солонина за драку в поезде Москва — Санкт-Петербург. У них произошёл конфликт с вице-президентом одного из банков Андреем Сорокиным. Сообщалось, что один из задержанных ударил соперника по лицу. Сам Тарасов утверждал, что его оппонент грозился ему связями в полиции. Вскоре они были отпущены.

Что касается достижений Тарасова и Солонина в ММА, то первый на профессиональном уровне одержал шесть побед в семи встречах, а второй — пять побед в семи поединках.

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Марко Николич: «Локомотив» будет одной из самых молодых команд
В РПЛ пока не будут менять лимит и вводить потолок зарплат
На полуфиналы и финал Евро не пустят болельщиков из других стран
Юрий Жирков высказался о критике сборной России после Евро-2020
Серхио Рамос согласовал условия личного контракта с «ПСЖ»
Определились все участники баскетбольного турнира Токио-2020
Федун высказал позицию по будущему Черчесова в сборной России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь