Двукратного чемпиона Европы по самбо Ибрагимова дисквалифицировали на 5 лет за допинг

ТАСС, 5 июля. Двукратный чемпион Европы по боевому самбо россиянин Хадис Ибрагимов дисквалифицирован на пять лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Дисквалификация отсчитывается с 15 апреля 2021 года.

Ибрагимову 26 лет, в настоящее время он выступает в смешанных единоборствах (ММА), всего на его счету восемь побед и четыре поражения в ММА. Боец является бывшим чемпионом лиги М-1 в полутяжелом весе. В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) он провел четыре поединка, во всех потерпев поражение.