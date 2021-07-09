Третий хищных: чего ждать от боя Макгрегора и Порье
Трамп на трибунах, скандальный трешток и новый претендент на чемпионский пояс UFC.
Трамп на трибунах, скандальный трешток и новый претендент на чемпионский пояс UFC.
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Важно отметить, что турнир пройдет со зрителями. Его обещали посетить бывший президент США Дональд Трамп, певец Джастин Бибер, звезда НБА Кевин Дюрант, актриса и модель Меган Фокс, звезда
«Люди любят трилогии, — подчеркнул на
Возможно, это будет последний шанс Конора Макгрегора подраться за титул UFC. Поражение испортит его имидж сильного бойца, снизит популярность да и вообще мощно ударит по самолюбию. После поражений в таких принципиальных боях люди карьеры заканчивают, тем более ранее был болезненный проигрыш Хабибу Нурмагомедову и лишь одна победа за четыре года, да и то над разваливающимся Дональдом Серроне. Впрочем, еще ничего не случилось. Сейчас Конор
Это будет третий поединок между Порье и Макгрегором. Первый состоялся в сентябре 2014 года, когда Конор только начал восхождение в UFC. Дана Уайт и Лоренцо Фертитта сразу поняли, что этот парень может стать медийным топом, и, как вспоминал тренер Макгрегора Джон Кэвана, поселили Конора и его команду в лучшем отеле
Я дрался не только с Конором и ирландскими болельщиками, но и со СМИ и UFC. Думаю, они хотели, чтобы я проиграл.
Дастин к тому бою подошел с рекордом 8−2 в UFC. Ожидался конкурентный поединок, но всё кончилось уже на второй минуте. Макгрегор победил нокаутом. В этом году Конор отвечал на вопросы в Twitter и назвал тот бой с Порье самым легким в карьере. Уже в декабре 2015-го ирландец стал чемпионом UFC в полулегком весе, а в ноябре 2016-го взял пояс легкого дивизиона. Потом уже были Мейвезер, Хабиб, Серроне, реванш с Порье и череда скандалов.
В реванше Конор проиграл Дастину. Причем поначалу ирландец был намного лучше соперника. Порье сделал неуклюжую попытку перевести бой в партер, но Макгрегор быстро поднялся, а затем стал доминировать в стойке. Вроде победа ирландца нокаутом была
«Деньги или возможность вновь подраться за пояс? Самое важное в этом бою — это финансовая составляющая, а потом уже спортивная, — сказал Порье в интервью ESPN. — Мне надо кормить семью. Семья — всё для меня. Если я лучший в мире, то мне нужно вновь победить Конора, а затем драться за пояс, — продолжил американец. — Я азартный человек, и я верю в свои боевые навыки. Так что я удвоил ставку. Не знаю, интересно ли вам узнать о контрактных нюансах, но в случае боя за пояс мне бы не выплатили процентов с продаж платных трансляций. Мне бы дали в три раза меньший гонорар. Поэтому выбор пал на третий бой с Конором. Я денежный боец. И я отец, муж, и у меня есть свои жизненные приоритеты».
Перед первым боем Макгрегор и Порье делали вид, что ненавидят друг друга, перед вторым демонстрировали взаимное уважение, перед третьим снова поссорились —
«Для меня это волнительный момент, — сказал Макгрегор в интервью Rolling Stone. — Я и раньше участвовал в больших боях, и в них всегда присутствует напряжение. Возможно, это будет мой крупнейший поединок. Присутствие болельщиков в этот раз только усилит атмосферу. Так что я действительно взбудоражен и намерен устроить шоу. Дастин много чего наговорил в последнее время, за что ему придется заплатить — его не ждет ничего хорошего. Я нокаутирую его, без вопросов. Сейчас я опаснее, чем
Бой Порье и Макгрегора — главный бой вечера. Что касается других событий UFC 264, то стоит обратить внимание на такие поединки: один из лучших средневесов России Омари Ахмедов выйдет против Брэда Тавареса, Яна Куницкая — против Иран Алданы, Таи Туиваса — против Грега Харди, а недавний претендент на титул в полусреднем весе Гилберт Бернс сразится со Стивеном Томпсоном. Последние два боя также можно будет посмотреть на РЕН ТВ.
Илья Андреев