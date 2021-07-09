Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
7.07
Англия
Дания
21
Хоккей. НХЛ
8.07
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
10
Футбол. Первый дивизион
10.07
Акрон
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
10.07
Оренбург
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
10.07
КАМАЗ
Алания
Футбол. Первый дивизион
10.07
Кубань
Торпедо М
Все события
Фоторепортажи
15Англия выбила Германию с Евро
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
00:41 (мск), источник: Известия

Третий хищных: чего ждать от боя Макгрегора и Порье

Трамп на трибунах, скандальный трешток и новый претендент на чемпионский пояс UFC.

Наверх
Источник: AP 2021

В Лас-Вегасе 11 июля рано утром по московскому времени на турнире UFC 264 начнется один из главных боев года — третий поединок между Дастином Порье и Конором Макгрегором. Сейчас у давних соперников по одной победе друг над другом, этот поединок решающий. Эксклюзивно в России в прямом эфире этот бой можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ. Бойцы выйдут в октагон в 7:30—8:00 мск.

Важно отметить, что турнир пройдет со зрителями. Его обещали посетить бывший президент США Дональд Трамп, певец Джастин Бибер, звезда НБА Кевин Дюрант, актриса и модель Меган Фокс, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и многие другие.

«Люди любят трилогии, — подчеркнул на пресс-конференции глава UFC Дана Уайт. — Что Конор сделал с Порье в первом бою, как Дастин побил Макгрегора… Эти два парня сейчас находятся в ситуации, когда обоим победа просто необходима, чтобы получить пояс».

Источник: Известия

Дастин выбрал деньги

Возможно, это будет последний шанс Конора Макгрегора подраться за титул UFC. Поражение испортит его имидж сильного бойца, снизит популярность да и вообще мощно ударит по самолюбию. После поражений в таких принципиальных боях люди карьеры заканчивают, тем более ранее был болезненный проигрыш Хабибу Нурмагомедову и лишь одна победа за четыре года, да и то над разваливающимся Дональдом Серроне. Впрочем, еще ничего не случилось. Сейчас Конор по-прежнему суперзвезда, а в случае победы над Порье получит титульный бой с Чарльзом Оливейрой.

Это будет третий поединок между Порье и Макгрегором. Первый состоялся в сентябре 2014 года, когда Конор только начал восхождение в UFC. Дана Уайт и Лоренцо Фертитта сразу поняли, что этот парень может стать медийным топом, и, как вспоминал тренер Макгрегора Джон Кэвана, поселили Конора и его команду в лучшем отеле Лас-Вегаса, исполняли любые прихоти. Хотя у ирландца был довольно рядовой рекорд в UFC — 3−0. Зато была бешеная харизма.

Я дрался не только с Конором и ирландскими болельщиками, но и со СМИ и UFC. Думаю, они хотели, чтобы я проиграл.
Дастин Порье — в интервью ESPN

Дастин к тому бою подошел с рекордом 8−2 в UFC. Ожидался конкурентный поединок, но всё кончилось уже на второй минуте. Макгрегор победил нокаутом. В этом году Конор отвечал на вопросы в Twitter и назвал тот бой с Порье самым легким в карьере. Уже в декабре 2015-го ирландец стал чемпионом UFC в полулегком весе, а в ноябре 2016-го взял пояс легкого дивизиона. Потом уже были Мейвезер, Хабиб, Серроне, реванш с Порье и череда скандалов.

В реванше Конор проиграл Дастину. Причем поначалу ирландец был намного лучше соперника. Порье сделал неуклюжую попытку перевести бой в партер, но Макгрегор быстро поднялся, а затем стал доминировать в стойке. Вроде победа ирландца нокаутом была где-то неподалеку — он явно сильнее американца, но во втором раунде начали сказываться пропущенные кики в голень. Конору было больно. Он всё чаще и чаще промахивался. Это ему совсем несвойственно, но нанесенный ущерб не давал ирландцу сконцентрироваться. В конце концов после очередного промаха Порье контратаковал и победил нокаутом. Он стал первым бойцом в истории, кто сумел нокаутировать Макгрегора.

В мае Дастин мог подраться за титул, но он выбрал более денежный вариант — трилогию с Конором.

«Деньги или возможность вновь подраться за пояс? Самое важное в этом бою — это финансовая составляющая, а потом уже спортивная, — сказал Порье в интервью ESPN. — Мне надо кормить семью. Семья — всё для меня. Если я лучший в мире, то мне нужно вновь победить Конора, а затем драться за пояс, — продолжил американец. — Я азартный человек, и я верю в свои боевые навыки. Так что я удвоил ставку. Не знаю, интересно ли вам узнать о контрактных нюансах, но в случае боя за пояс мне бы не выплатили процентов с продаж платных трансляций. Мне бы дали в три раза меньший гонорар. Поэтому выбор пал на третий бой с Конором. Я денежный боец. И я отец, муж, и у меня есть свои жизненные приоритеты».

Хейт

Перед первым боем Макгрегор и Порье делали вид, что ненавидят друг друга, перед вторым демонстрировали взаимное уважение, перед третьим снова поссорились — из-за того, что Конор не перевел в благотворительный фонд Дастина обещанные деньги, а тот дал этому огласку. Возможно, это PR-ход для раскрутки боя. Реванш продал 1,6 млн платных трансляций, это отличная цифра. Но теперь без трештока ее не повторить, нужен конфликт — и он появился.

«Для меня это волнительный момент, — сказал Макгрегор в интервью Rolling Stone. — Я и раньше участвовал в больших боях, и в них всегда присутствует напряжение. Возможно, это будет мой крупнейший поединок. Присутствие болельщиков в этот раз только усилит атмосферу. Так что я действительно взбудоражен и намерен устроить шоу. Дастин много чего наговорил в последнее время, за что ему придется заплатить — его не ждет ничего хорошего. Я нокаутирую его, без вопросов. Сейчас я опаснее, чем когда-либо, и сосредоточен как никогда. Я вынесу его. Он не сможет справиться с тем, что я предложу ему в субботу. Вот как всё будет».

Бой Порье и Макгрегора — главный бой вечера. Что касается других событий UFC 264, то стоит обратить внимание на такие поединки: один из лучших средневесов России Омари Ахмедов выйдет против Брэда Тавареса, Яна Куницкая — против Иран Алданы, Таи Туиваса — против Грега Харди, а недавний претендент на титул в полусреднем весе Гилберт Бернс сразится со Стивеном Томпсоном. Последние два боя также можно будет посмотреть на РЕН ТВ.

Илья Андреев

 Русская династия: как «Тампа» выиграла второй подряд Кубок Стэнли
Спортивные выходные с «Известиями»
Черчесов уволен из сборной России: что дальше?
Центр европейский: поможет ли Англии родное поле в финале Евро
РБК узнал, почему Йоахим Лев не возглавит сборную России
Клаудиньо подтвердил, что вел переговоры с «Зенитом»
Газзаев назвал риски для сборной России из-за отставки Черчесова
«Можно было ставить два пенальти»: Линекер — о падении Стерлинга
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь