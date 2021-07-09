Третий хищных: чего ждать от боя Макгрегора и Порье

В Лас-Вегасе 11 июля рано утром по московскому времени на турнире UFC 264 начнется один из главных боев года — третий поединок между Дастином Порье и Конором Макгрегором. Сейчас у давних соперников по одной победе друг над другом, этот поединок решающий. Эксклюзивно в России в прямом эфире этот бой можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ. Бойцы выйдут в октагон в 7:30—8:00 мск.

Важно отметить, что турнир пройдет со зрителями. Его обещали посетить бывший президент США Дональд Трамп, певец Джастин Бибер, звезда НБА Кевин Дюрант, актриса и модель Меган Фокс, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и многие другие.

«Люди любят трилогии, — подчеркнул на пресс-конференции глава UFC Дана Уайт. — Что Конор сделал с Порье в первом бою, как Дастин побил Макгрегора… Эти два парня сейчас находятся в ситуации, когда обоим победа просто необходима, чтобы получить пояс».

Дастин выбрал деньги

Возможно, это будет последний шанс Конора Макгрегора подраться за титул UFC. Поражение испортит его имидж сильного бойца, снизит популярность да и вообще мощно ударит по самолюбию. После поражений в таких принципиальных боях люди карьеры заканчивают, тем более ранее был болезненный проигрыш Хабибу Нурмагомедову и лишь одна победа за четыре года, да и то над разваливающимся Дональдом Серроне. Впрочем, еще ничего не случилось. Сейчас Конор по-прежнему суперзвезда, а в случае победы над Порье получит титульный бой с Чарльзом Оливейрой.

Это будет третий поединок между Порье и Макгрегором. Первый состоялся в сентябре 2014 года, когда Конор только начал восхождение в UFC. Дана Уайт и Лоренцо Фертитта сразу поняли, что этот парень может стать медийным топом, и, как вспоминал тренер Макгрегора Джон Кэвана, поселили Конора и его команду в лучшем отеле Лас-Вегаса, исполняли любые прихоти. Хотя у ирландца был довольно рядовой рекорд в UFC — 3−0. Зато была бешеная харизма.

Я дрался не только с Конором и ирландскими болельщиками, но и со СМИ и UFC. Думаю, они хотели, чтобы я проиграл. Дастин Порье — в интервью ESPN

Дастин к тому бою подошел с рекордом 8−2 в UFC. Ожидался конкурентный поединок, но всё кончилось уже на второй минуте. Макгрегор победил нокаутом. В этом году Конор отвечал на вопросы в Twitter и назвал тот бой с Порье самым легким в карьере. Уже в декабре 2015-го ирландец стал чемпионом UFC в полулегком весе, а в ноябре 2016-го взял пояс легкого дивизиона. Потом уже были Мейвезер, Хабиб, Серроне, реванш с Порье и череда скандалов.

В реванше Конор проиграл Дастину. Причем поначалу ирландец был намного лучше соперника. Порье сделал неуклюжую попытку перевести бой в партер, но Макгрегор быстро поднялся, а затем стал доминировать в стойке. Вроде победа ирландца нокаутом была где-то неподалеку — он явно сильнее американца, но во втором раунде начали сказываться пропущенные кики в голень. Конору было больно. Он всё чаще и чаще промахивался. Это ему совсем несвойственно, но нанесенный ущерб не давал ирландцу сконцентрироваться. В конце концов после очередного промаха Порье контратаковал и победил нокаутом. Он стал первым бойцом в истории, кто сумел нокаутировать Макгрегора.

В мае Дастин мог подраться за титул, но он выбрал более денежный вариант — трилогию с Конором.

«Деньги или возможность вновь подраться за пояс? Самое важное в этом бою — это финансовая составляющая, а потом уже спортивная, — сказал Порье в интервью ESPN. — Мне надо кормить семью. Семья — всё для меня. Если я лучший в мире, то мне нужно вновь победить Конора, а затем драться за пояс, — продолжил американец. — Я азартный человек, и я верю в свои боевые навыки. Так что я удвоил ставку. Не знаю, интересно ли вам узнать о контрактных нюансах, но в случае боя за пояс мне бы не выплатили процентов с продаж платных трансляций. Мне бы дали в три раза меньший гонорар. Поэтому выбор пал на третий бой с Конором. Я денежный боец. И я отец, муж, и у меня есть свои жизненные приоритеты».

Хейт

Перед первым боем Макгрегор и Порье делали вид, что ненавидят друг друга, перед вторым демонстрировали взаимное уважение, перед третьим снова поссорились — из-за того, что Конор не перевел в благотворительный фонд Дастина обещанные деньги, а тот дал этому огласку. Возможно, это PR-ход для раскрутки боя. Реванш продал 1,6 млн платных трансляций, это отличная цифра. Но теперь без трештока ее не повторить, нужен конфликт — и он появился.

«Для меня это волнительный момент, — сказал Макгрегор в интервью Rolling Stone. — Я и раньше участвовал в больших боях, и в них всегда присутствует напряжение. Возможно, это будет мой крупнейший поединок. Присутствие болельщиков в этот раз только усилит атмосферу. Так что я действительно взбудоражен и намерен устроить шоу. Дастин много чего наговорил в последнее время, за что ему придется заплатить — его не ждет ничего хорошего. Я нокаутирую его, без вопросов. Сейчас я опаснее, чем когда-либо, и сосредоточен как никогда. Я вынесу его. Он не сможет справиться с тем, что я предложу ему в субботу. Вот как всё будет».

Бой Порье и Макгрегора — главный бой вечера. Что касается других событий UFC 264, то стоит обратить внимание на такие поединки: один из лучших средневесов России Омари Ахмедов выйдет против Брэда Тавареса, Яна Куницкая — против Иран Алданы, Таи Туиваса — против Грега Харди, а недавний претендент на титул в полусреднем весе Гилберт Бернс сразится со Стивеном Томпсоном. Последние два боя также можно будет посмотреть на РЕН ТВ.