Макгрегор попытался ударить Порье ногой на битве взглядов перед турниром UFC 264

Как отмечает в «Твиттере» журналист Дэймон Мартин, во время битвы взглядов Конор вёл себя достаточно активно — сначала он встал в стойку, а затем попытался неожиданно ударить Порье ногой. Однако ситуацию контролировал, как сам Дана Уайт, так и его помощники.