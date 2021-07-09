Текущие события
Хоккей. НХЛ
8.07
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
10
Футбол. Первый дивизион
10.07
Акрон
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
10.07
Оренбург
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
10.07
КАМАЗ
Алания
Футбол. Первый дивизион
10.07
Кубань
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
10.07
Нефтехимик
Олимп-Долгопрудный
Все события
Фоторепортажи
21Англия впервые вышла в финал Евро
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
08:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Макгрегор попытался ударить Порье ногой на битве взглядов перед турниром UFC 264

32-летний ирландский боец UFC Конор Макгрегор не обошёлся без скандальных действий во время мероприятий к турниру UFC 264, на котором запланирован третий поединок с американцем Дастином Порье.

Наверх
Источник: AP 2021

Как отмечает в «Твиттере» журналист Дэймон Мартин, во время битвы взглядов Конор вёл себя достаточно активно — сначала он встал в стойку, а затем попытался неожиданно ударить Порье ногой. Однако ситуацию контролировал, как сам Дана Уайт, так и его помощники.

Во время загрузки произошла ошибка.

Третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

Читайте также
 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Нобель Арустамян назвал наиболее вероятных сменщиков Черчесова
Конте назвал слабое место сборной Англии перед финалом Евро
Экс-судья АПЛ Клаттенбург: «На этом Евро выдающееся судейство»
Каррагер: Справедливый финал. Англия выиграет по пенальти
«Барселона» урезала зарплату Депаю на 30%. Он перешел этим летом
Нападающий «Сассуоло» потерял сознание на тренировке
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь