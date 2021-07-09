Текущие события
Футбол. Первый дивизион
10.07
Акрон
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
10.07
Оренбург
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
10.07
КАМАЗ
Алания
Футбол. Первый дивизион
10.07
Кубань
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
10.07
Нефтехимик
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
10.07
Спартак-2
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
21Англия впервые вышла в финал Евро
14:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Джейк Пол: Макгрегор — мошенник. Когда мы сразимся, я разоблачу его

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол раскритиковал бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Наверх
Источник: AFP 2021

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол раскритиковал бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Пол дал понять, что больше не считает Макгрегора серьёзным бойцом.

«Можно сказать, что Конор “потерялся”. Он больше не говорит того, что есть на самом деле. Можно сказать, он пытается убедить самого себя в собственной лжи.

Он стал на всё обижаться. Он словно купается в собственной незащищённости. Когда мы сразимся, я разоблачу его и покажу, какой он мошенник», — приводит слова Пола Sky Sports.

В ближайшие выходные Макгрегор проведёт третий поединок с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье.

Что касается Пола, то на его счету три победы в трёх боях на профессиональном ринге.

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Черчесов решил не брать у РФС свои 300 миллионов. Почему?
Марио Фернандес может завершить карьеру в сборной России
Большое интервью Дарьи Клишиной об Олимпиаде и жизни в США
Игроки не стали благодарить Черчесова за работу в сборной
«Злой динозавр, похож на бандита» — Кучеров взбесил Монреаль
Кокорин вышел из отпуска раньше остальных игроков «Фиорентины»
«Это кубок Микки Мауса!». Что пишут о победе «Тампы»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь