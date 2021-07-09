Джейк Пол: Макгрегор — мошенник. Когда мы сразимся, я разоблачу его

«Можно сказать, что Конор “потерялся”. Он больше не говорит того, что есть на самом деле. Можно сказать, он пытается убедить самого себя в собственной лжи.



Он стал на всё обижаться. Он словно купается в собственной незащищённости. Когда мы сразимся, я разоблачу его и покажу, какой он мошенник», — приводит слова Пола Sky Sports.