На словах Макгрегор уже уничтожил Порье, ночью увидим, каков он в деле

Макгрегор — Порье: злой Конор вернулся

Конор Макгрегор и Дастин Порье дрались уже два раза. Их противостояние началось в сентябре 2014 года в рамках турнира UFC 178. Тогда оба спортсмена только начинали свой путь в UFC и выступали в полулегком весе (до 66 кг). Поединок завершился быстро, уже на второй минуте первого раунда ирландец забил американца в партере и одержал победу техническим нокаутом. После этого Макгрегор еще побил Денниса Силвера и Чеда Мендеса перед тем, как за 13 секунд вырубить легенду бразильских ММА Жозе Алдо и отобрать у него пояс чемпиона организации в полулегком весе.

Порье пришлось ждать реванш почти семь лет. 24 января 2021 года он получил шанс поквитаться с Конором. На этот раз бой проходил в легком весе (до 70 кг). За время между двумя поединками Дастин очень сильно прибавил во всех компонентах: от работы в стойке до борьбы. Явным фаворитом считался Макгрегор, который в своем предыдущем бою снес Дональда Серроне за 40 секунд.

На протяжении первого раунда ирландец морально давил и действовал агрессивно. В целом, он нанес больше ударов, чем Порье, но американец отбил ирландцу ногу, что стало решающим фактором в бою. Во втором раунде, когда Конор слегка выдохся, Порье переключился с атак по ногам на сделал акцент на попадание по голове, Макгрегор такого поворота явно не ожидал. Несколько точных и мощных ударов и Конор рухнул на канвас. Добивание и первое поражение Макгрегора нокаутом в карьере.

Благодаря этой победе, Порье моментально стал главным претендентом на бой за вакантный титул чемпиона UFC против бразильца Чарльза Оливейры. Но Дастин отказался от мечты стать лучшим в мире и согласился провести третий бой с Конором.

Если перед их вторым боем ирландец вел себя культурно и уважительно, то перед третьим все кардинально изменилось. Вернулся злой и дерзкий Макгрегор.

Превью UFC 264: Порье vs МакГрегор 3 Превью UFC 264: Порье vs МакГрегор 3

Конфликт произошел уже через несколько дней после того, как Порье нокаутировал Конора. Ирландец обещал перечислить 500 тысяч долларов в благотворительный фонд Дастина, но не сделал этого. Спортсмены ругались в социальных сетях, Конор несколько раз объявлял, что из-за наглости Порье он отказывается от третьего поединка. В итоге, Макгрегор все-таки перевел деньги, но словесная война продолжилась.

На пресс-конференции ирландец всеми силами пытался задеть Порье за живое, и, кажется, у него это получилось. Многие эксперты отметили, что во время словесной баталии американец чувствовал себя неуверенно и это может сказаться на его психологическом состоянии в поединке. Макгрегор даже пытался ударить соперника ногой во время дуэли взглядов.

Фанаты ММА надеются увидеть в клетке прежнего Макгрегора. И если он таким будет, то нас ждет шикарный поединок. Шансы бойцов на победу оцениваются, как равные. Макгрегор получит за бой около десяти миллионов долларов, а Порье — три.

Кто дерется из россиян

В рамках турнира выступят два представителя России. В андеркарде свой бой проведет Омари Ахмедов, который выступает в UFC еще с 2013 года. Он сразится с крепким бразильцем Брэдом Таваресом. Свой последний бой россиянин выиграл у Тома Бриза сабмишеном во втором раунде. Если удастся победить и Тавареса, то Ахмедов вполне может подняться в топ-10 полусредневесов промоушена.

В мейнкарде ждем победы от Яны Куницкой. Для нее бой против мексиканки Ирен Алданы очень важен. Если победит, то может получить титульный шанс в легчайшем весе. На данный момент россиянка идет на серии из двух побед над Юлией Столяренко и Кетлин Виейра.

Где смотреть турнир UFC 264

Телеканал «Рен ТВ» покажет три главных поединка шоу: Дастин Порье — Конор Макгрегор, Гилберт Бернс — Стивен Томпсон и Тай Туйваса — Грег Харди. Трансляция начнется в 05:45 по московскому времени.

Файткард турнира UFC 264

Предварительные поединки

1. Юзон Ху (Китай, 3−2) — Ален Амедовски (Северная Македония, 8−2).

2. Жалгас Жумагулов (Казахстан, 13−5) — Джером Ривера (США, 10−5).

3. Омари Ахмедов (Россия, 21−5−1) — Брэд Таварес (США, 18−6).

4. Дженнифер Майя (Бразилия, 18−7−1) — Джессика Ай (США, 15−9).

5. Тревин Гайлс (США, 14−2) — Дрикус Ду Плессис (ЮАР, 15−2).

6. Райан Холл (США, 8−1) — Илия Топурия (Испания/Грузия, 10−0).

7. Нико Прайс (США, 14−4) — Мичел Перейра (Бразилия, 25−11).

8. Карлос Кондит (США, 32−13) — Макс Гриффин (США, 17−8).

Основные поединки

9. Шон О́Мэлли (США, 13−1) — Крис Моутиньо (США, 9−4).

10. Ирен Алдана (Мексика, 12−6) — Яна Куницкая (Россия, 14−5).

11. Тай Туйваса (Австралия, 11−3) — Грег Харди (США, 7−3).

12. Гилберт Бернс (Бразилия, 19−4) — Стивен Томпсон (США, 16−4−1).

Главный поединок